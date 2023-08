Zaradi močnega dežja zaprte številne cestne in železniške povezave

Zaradi močnega deževja in poplav so po državi zaprte številne ceste in nekateri odseki avtocest. Razmere se močno spreminjajo, poplavljena so nova območja, navaja prometnoinformacijski center. Voznike prosijo, naj spremljajo razmere na cestah in prilagodijo način vožnje.

Zaradi posledice neurja, poplav, nanosov peska in blata ter zemeljskih plazov je na gorenjski avtocesti zaprt priključek Lesce proti Karavankam in priključek Brnik proti Ljubljani. Štajerska avtocesta je zaprta med Celjem zahod in Šentrupertom proti Ljubljani ter od Šentruperta do Šempetra proti Celju. Na priključku Šempeter je možen uvoz na avtocesto proti Mariboru.

Trenutno je zaradi poplav in številnih zaprtih cest promet na gorenjski avtocesti med Kranjem in priključkom Ljubljana Brod dovoljen tudi za vozila brez vinjete. Prometnoinformacijski center voznikom svetuje previdnost, tam, kjer je večja količina vode na vozišču, naj omejijo hitrost.

Na Koroškem in Štajerskem so zaprte glavne in regionalne ceste Dravograd-Maribor pri Ožbaltu, v Boštjanu in Gortini, Dravograd-Ravne na Koroškem, Velenje-Mislinja v Hudi luknji, Velenje-Škale, Dravograd-Slovenj Gradec v Otiškem vrhu čez Mislinjo, cesta Celje-Laško pri Laškem, Laško-Breze-Šentjur, podvoz v Laškem, Spodnja Selnica-Duh pri Ostrem Vrhu, Žalec-Šempeter- Šentrupert, Letuš-Šentrupert in Gorenje-Rečica-Letuš ter Šoštanj-Črna na Koroškem.

Na Gorenjskem so zaprte ceste na območju Kokrice, cesta Tržič-Kokrica, Škofja Loka-Gorenja vas, predor Sten, Škofja Loka-Železniki pri Studenem, Zbilje-Vodice, Zgornje-Jezersko-Spodnje Jezersko, območje Most pri Komendi, Jezero-Stara Fužina, Medvode-Ljubljana in most čez Soro in Tržič-Ljubelj.

Cesta med Ljubljano in Dobrovo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na Severnem Primorskem so zaprte ceste Trebija-Žiri, Marof-Žiri, Rovte-Žiri pri Brekovici, Tolmin-Idrija-Logatec pri Dolenji Trebuši, med Spodnjo Idrijo in Idrijo in pri Marofu, Dolenja Trebuša-Spodnja Idrija ter Podbrdo-Petrovo Brdo.

Na kamniškem in savinjskem območju so zaprte ceste Kamnik-Gornji Grad, Luče-Ljubno na mostu v Lučah ter območje Mozirja in Nazarij.

V osrednji Sloveniji je zaprta cesta Dobrova-Polhov Gradec-Ljubljanica ter območje Dolgega mostu v Ljubljani ob Malem Grabnu.

Ponekod ustavljen železniški promet

Zaradi poplavljenih železniških prog so trenutno zaprte proge Kranj–Jesenice, koroška proga med Rušami in Pliberkom, bohinjska proga med Mostom na Soči in Jesenicami in velenjska proga med Šmartnim ob Paki in Velenjem. Zaradi poplavljenih cest tudi pri nadomestnih avtobusnih prevozih nastajajo težave. Potnikom svetujejo, da spremljajo obvestila.

Na relaciji med Kranjem in Jesenicami se vzpostavlja nadomestni avtobusni prevoz, so sporočili s Slovenskih železnic. Medtem pa ni nadomestnega prevoza na koroškem delu. Zaradi plazov so namreč na tem območju zaprte tudi ceste. Vlak vozi na relaciji Maribor–Ruše.

Bohinjska proga med Mostom na Soči in Jesenicami je zaprta zaradi poplavljenega Bohinjskega predora. Ceste so zaprte. Nadomestni avtobusni prevoz bo vzpostavljen na relaciji Bohinjska Bistrica–Jesenice.

Ob onemogočenem železniškem prometu med Šmartnim ob Paki in Velenjem pa je nadomestni avtobusni prevoz vzpostavljen med Šmartnim ob Paki in Šoštanjem.

Zaradi poplavljenih cest tudi pri nadomestnih avtobusnih prevozih nastajajo težave. Potnikom na Slovenskih železnicah zato svetujejo, da spremljajo obvestila na njihovi spletni strani www.sz.si in potniski.sz.si.

Brez elektrike 16.000 odjemalcev

Na območjih z močnim deževjem in poplavami prihaja tudi do prekinitev pri oskrbi z elektriko. Trenutno je najhuje na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, na območju Elektra Celje je brez elektrike skoraj 12.000 odjemalcev. Več kot 4000 jih je brez elektrike tudi na območjih Škofje Loke, Medvod in Kamnika.

Na območju od Ravn na Koroškem do Črne na Koroškem je celotno območje brez električne energije. Prav tako je območje od Nazarij proti Logarski dolini brez električne energije, je objavilo Elektro Celje.

Največja nevarnost trenutno preti stikališču RTP Dravograd, ki je pod vodo, vendar je objekt pod napetostjo. V primeru naraščanja vode bodo objekt odklopili od 110-kilovoltnega omrežja. Pod vodo je tudi stikališče RP Nazarje.

Komenda. FOTO: Dejan Javornik

Na distribucijskem omrežju Elektra Celje, ki zajema Koroško, savinjsko-šaleško območje, Celjsko in Posavje, je brez napajanja trenutno nekaj manj kot 11.900 odjemalcev, od tega na območju Nazarij 6700, Raven na Koroškem 2300, Polzele 1200, Vuzenice 1000, Slovenj Gradca 400 in Velenja 200.

Elektro Celje uporabnike obvešča, da na območjih, kjer so razlite reke in ceste neprevozne, zaradi varnosti selekcije okvar ne izvajajo. Opozarjajo jih, naj se izogibajo poškodovanim področjem ter naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

Na območju Elektra Ljubljana je bilo okoli 10. ure brez elektrike okoli 3100 odjemalcev, in sicer na območju Gorenje vasi in Poljan nad Škofjo Loko ter na širšem območju Kamnika, kaže spletna stran družbe.

Po podatkih Elektra Gorenjska je trenutno brez elektrike približno 1200 uporabnikov na območjih Škofje Loke, Medvod, v vaseh pod Krvavcem na območju proti Kamniku in v Podljubelju.

Kot pravijo v Elektru Gorenjska, so ekipe na terenu in skušajo vzpostavljati zasilno oskrbo z električno energijo. Zaradi oteženega dostopa zaradi poplavljenih in zaprtih cest pričakujejo, da bo ponekod lahko prihajalo do daljših prekinitev z oskrbo. Uporabnike prosijo za razumevanje in jih pozivajo, naj se ne približujejo napravam.

Na območju Elektra Maribor trenutno večjih težav ne beležijo, so povedali STA.