Zeleno zavajanje s plastenkami odkriva več težav

Na nekaterih plastenkah, tudi na našem trgu, piše, da jih je mogoče v celoti reciklirati. Potrošniške in okoljske organizacije pa opozarjajo, da 100-odstotna stopnja recikliranja nikoli ne bo dosežena, dejansko je stopnja ocenjena na zgolj 55 odstotkov. Verjetnost, da bo reciklirana plastenka postala nova plastenka, pa je približno 30-odstotna. To postavlja tudi veliko vprašanje o smiselnosti organiziranja vzporednega kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke.

Evropska komisija je sporočila, da se je družba Coca-Cola zavezala spremeniti nekatere svoje prakse označevanja, potem ko so Evropska potrošniška organizacija BEUC in njene članice, med njimi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), novembra 2023 pri evropskih potrošniških organih vložile pritožbo zaradi zavajajočega okoljskega oglaševanja.