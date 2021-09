5 razlogov, da peč na olje končno zamenjate za plinsko peč!

Sezona ogrevanja je lahko dolga

Razlogi, zakaj je ogrevanje na plin boljša izbira

FOTO: Getty Images

Kako hitro se povrne naložba v plinsko peč?

Prihranki pri različnih ogrevalnih sistemih

Prihranki so bistveno nižji, če ohranite peč na olje, namesto, da bi se odločili za vgradnjo kondenzacijske peči ali kotla na lesno biomaso.

V primeru izbire kotla na lesno biomaso je doba vračanja naložbe krajša kot pri kondenzacijskem kotlu na kurilno olje ali ob namestitvi toplotne črpalke, daljša pa v primerjavi z naložbo v peč na plin.

je doba vračanja naložbe krajša kot pri kondenzacijskem kotlu na kurilno olje ali ob namestitvi toplotne črpalke, daljša pa v primerjavi z naložbo v peč na plin. Doba vračanja naložbe pri toplotni črpalki je prav tako daljša kot pri kondenzacijskem plinskem kotlu ali kotlu na pelete, a je krajša kot pri kondenzacijskem kotlu na kurilno olje.

Preprosto do uporabe zemeljskega plina

Zato se bomo osredotočili na dejstva o ogrevalnih sistemih in poudarili prednosti, ki jih gospodinjstvom prinaša preklop na zemeljski plin. Gre za ugoden in okolju prijazen energent, plinska peč pa je naložba, ki se v primerjavi z ogrevanjem na druge energente, povrne v najkrajšem času.v Sloveniji predstavlja pomemben strošek gospodinjstev. Zneski, ki jih namenijo ogrevanju, pa so zelo različni, zato je na dolgi rok. Energetsko manj učinkoviti energenti in ogrevalni sistemi, kot so kotli za kurilno olje, peči za lesne sekance in polena ali električni radiatorji, so postavljeni na tehtnico v primerjavi s sodobnejšimi ogrevalnimi tehnologijami.pa v zadnjih letih dobiva vedno več pozornosti potrošnikov, saj sodobne plinske naprave omogočajo njegovo učinkovito izrabo z nadpovprečnimi izkoristki.Zemeljski plin je, primeren za gospodinjstva, uporaben tudi v industriji, cestnem in ladijskem prometu ter pri soproizvodnji toplotne in električne energije. Pomemben je njegov ekološki doprinos, saj njegova uporaba ne onesnažuje zraka s prašnimi delci, izpusti CO2 pa so minimalni.Pomembna prednost zemeljskega plina je. Plinske peči se najpogosteje uporabljajo za ogrevanje in za pripravo tople sanitarne vode, vse pogosteje pa se do okolja prijazen energent izkorišča tudi za hlajenje prostorov in za kuhanje.V Sloveniji gospodinjstvom kar. Kot uporabniku pa vam, saj ga distributer dobavlja sproti po ceveh plinovodnega omrežja, ki je skrito pod zemeljsko površino.Toplotna moč plinskih peči se z nižanjem zunanje temperature ne zmanjša, kar je velika prednost v primerjavi z ogrevanjem s toplotno črpalko. Plinska peč je tako primerna tudi za vgradnjo v starejše objekte, ki se ogrevajo z radiatorji. V teh objektih je potrebna večja toplotna moč in višja temperatura ogrevalne vode, ki se steka v radiatorje.Plinsko ogrevanje s kondenzacijsko tehnologijo veliko. Sodobna plinska kondenzacijska pečin jo pretvori v ogrevalno toploto.2Kondenzacijska plinska peč se namesti kamorkoli v vašem domu in zahteva zelo malo vzdrževanja. Naprava deluje tiho, ima majhno porabo energije, je zanesljiva in imaKo se boste odločili za zamenjavo energenta in ogrevalnega sistema, boste preverili stroške, ki jih prinaša naložba v nov ogrevalni sistem, in stroške, ki jih bo treba letno nameniti za gorivo.Vsako gospodinjstvo stremi k najnižji naložbi pri nakupu in montaži ogrevalnega sistema. Pa boste verjeli, daTo dokazuje, ki so jo izvedli na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Primerjalna analiza je bila narejena za enodružinski hiši velikosti 180 m2, energijskih razredov C in E, študijo investicije zamenjave sistema za ogrevanje stavbe in tople sanitarne vode je opravil dr. Boris Vidrih.Gospodinjstva, ki zamenjajo peč na kurilno olje z, se soočajo z dokaj dolgo dobo vračanja naložbe. Prihranki so v desetih letih delovanja sistema dokaj nizki ali pa jih sploh ni.Za še boljšo predstavo:Analiza Fakultete za strojništvo je pokazala, dapredstavlja naložbo, s katero se zares veliko prihrani,, še posebej v primerjavi s pečmi na olje.Zakaj bi torej odlašali?Če je vaš dom že opremljen s plinovodnim priključkom, ga lahko začnete uporabljati takoj. Če priključka še nimate, vam bodo strokovnjaki pri operaterju sistema v vaši občini pomagali s strokovnimi nasveti in dali vse potrebne informacije za izvedbo postopka pridobitve priključka.V pomoč naj vam bo seznam operaterjev zemeljskega plina , ki skrbijo za delovanje plinovodnega omrežja v slovenskih občinah.Naročnik oglasne vsebine je GIZ DZP