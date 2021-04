Ajdovci sodelujejo pri izdelavi brezpilotnega letala kitajskega logista

Ivo Boscarol, lastnik in direktor podjetja Pipistrel. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Kitajsko logistično podjete SF Express je skupaj s hčerinsko družbo Amazilia Aerospace sklenilo partnerstvo s slovenskim podjetjem Pipistrel, da bi pospešilo razvoj velikih komercialnih brezpilotnih letal. Amazilia Aerospace bo za inovativni tovorni letalnik, ki ga je zasnoval in izdelal Pipistrel, zagotovila napreden digitalni sistem.SF Express namerava uporabljati letalnik zlasti v oddaljenih in težko dostopnih območjih, so sporočili iz družbe Pipistrel. Prepeljal bo lahko več kot 300 kilogramov tovora s prostornino 2,3 kubična metra, in sicer do 500 kilometrov in nadmorske višine do 6000 metro. Zmogljivostjo navpičnega poleta in pristanka bo do višine 2500 metrov nad morjem. Pipistrel je letalnik namensko zasnoval za izpolnitev teh zahtevnih pogojev.Veliko komercialno brezpilotno letalo bo opremljeno z osmimi električnimi pogonskimi sklopi za navpično poletanje, ki jih sestavljajo Pipistrelovi motorji E-811 z visoko učinkovitimi baterijami. Skupaj motorji zagotavljajo varno delovanje, tudi če dva od njih ne delujeta. Načrtovanje zrakoplovov in izdelava komponent prototipa bo potekala v Pipistrelovih obratih.Na Kitajskem verjamejo, da bodo brezpilotni letalniki postali glavno prevozno sredstvo na Kitajskem, samo SF Express jih bo v naslednjih desetih letih potreboval več kot tisoč.Inovativen inteligentni sistem za popolno samostojno brezpilotno upravljanje in avtomatski nadzor letenja je zasnovalo podjetje Amazilia Aerospace s sedežem v Münchnu. Sistem vključuje letalsko strojno in programsko opremo, ki lahko avtomatizira celotno misijo dostave tovora. Vgraditi ga je mogoče tako v konfiguracije letalnikov kot tudi v običajna letala, saj je bil zasnovan posebej za izpolnjevanje zahtev obsežnih logističnih operacij podjetij, kot je SF Express. V sporočilu je direktor Pipistrelazapisal, da je to, da »je eno od največjih logističnih podjetij na svetu izbralo Pipistrel, da bomo zanje razvili in izdelovali po meri prilagojene letalnike za zračni prevoz tovora, veliko priznanje Pipistrelovemu znanju in dosežkom, pridobljenim v več kot desetletju dela v električnem letalstvu«.