Aktivacija Vilija Kovačiča, mogoč tudi referendum

V Gibanju Svoboda, SD in Levici so bili pred današnjim potrjevanjem sprememb zakona o vladi še previdni z napovedmi, kdaj bi lahko dobili vlado, kot si jo je zamislila njihova koalicija. Pogovori o tem, kje bodo tri nova ministrstva in koliko ljudi bodo zaposlovala, že potekajo, a v SDS po zavrnitvi njihovega predloga za posvetovalni referendum še niso izključili možnosti, da bodo odšli na naknadni zakonodajni referendum. »Se bomo še odločili,« pravi poslanec SDS Branko Grims, po parlamentarnih hodnikih pa se je razširilo, da bi se namesto SDS v zbiranje podpisov podal aktivist Vili Kovačič.