Ambulante iz ZD Polje začasno preusmerjene v ZD Fužine

»Zaradi nepredvidenih dogodkov in večjega števila bolniških odsotnosti zaposlenih bomo z 29. 11. 2022 začasno preusmerili ambulante zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje v ZD Fužine,« so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana. »Nova organizacija dela bo predvidoma trajala do konca decembra 2022. Za paciente, ki so ostali brez osebnega zdravnika v enoti Moste-Polje ali je le-ta bolniško odsoten, bodo v ZD Fužine organizirane dve akutni in kronična ambulanta. Paciente prosimo za potrpežljivost in strpnost,« so še dodali v sporočilu za javnost.

Že pred nedavnim smo v Delu poročali o kadrovski osiromašenosti ZD Fužine in o tem, kako težko tam ljudje pridejo do primarne oskrbe. V ZD Moste Polje je deset zdravnikov, od katerih jih ima ta teden pet razpisane termine, ostali so odsotni. V ZD Ljubljana so potrdili, da večinoma zaradi viroz. Začasno preusmerjanje pacientov naj bi veljalo predvidoma en mesec.

Če je odsoten en zdravnik, dodatno delo pade na nadomestne. Posledično zato prihaja tudi do izgorelosti.