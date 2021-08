Anglija je Slovenijo uvrstila na zeleni potovalni seznam

7.45 Slovenija po novem na zelenem potovalnem seznamu Anglije

Po novem so se na zeleni seznam poleg Slovenije uvrstile še Avstrija, Nemčija, Slovaška, Latvija, Romunija in Norveška. FOTO: Jon Nazca/Reuters

7.40 ZDA se pripravljajo na odprtje meja za polno cepljene tuje državljane

ZDA so zaprle meje za dobršen del sveta, zdaj načrtujejo postopno odpiranje za polno cepljene tuje državljane. FOTO: Andrew Craft/Reuters

7.30 Na igrah v Tokiu novo rekordno število okužb s koronavirusom

Skupno število okužb, povezanih z olimpijskimi igrami, se je od 1. julija povzpelo na 353. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Britanska vlada je pozno v sredo posodobila pogoje vstopa v državo in v tem okviru več držav, med njimi Slovenijo, uvrstila na zeleni seznam. Od nedelje zjutraj bo tako med drugim za potnike iz Slovenije za vstop v Anglijo potreben le negativni test na novi koronavirus, ne glede na cepilni status osebe, poročajo tuje tiskovne agencije.Po novem so se na zeleni seznam poleg Slovenije uvrstile še Avstrija, Nemčija, Slovaška, Latvija, Romunija in Norveška. Potniki iz teh držav ne potrebujejo več potrdila o cepljenju, morajo pa v vsakem primeru opraviti test na novi koronavirus pred vstopom v Anglijo in po njem.V okviru spremembe je Anglija dodatno sprostila omejitve za Francijo. Čeprav je bila država že pred tem na rumenem seznamu, kar omogoča vstop v Anglijo brez karantene za cepljene, je za Francijo veljala izjema. Zdaj pa bo tudi za potnike iz Francije možen vstop v Anglijo brez karantene, če bodo predložili dokazilo, da so bili cepljeni s cepivom, odobrenim v ZDA ali Evropski uniji, ter se bodo testirali pred in po prihodu v Anglijo.Sprememba glede Francije je sledila po kritiki iz Pariza, češ da je odločitev diskriminatorna.Britanska vlada v Londonu lahko določa zdravstvene in potovalne omejitve za Anglijo. Za Škotsko, Wales in Severno Irsko odločitve s teh področij sprejemajo tamkajšnje oblasti, a pogosto pri tem sledijo odločitvam Anglije.Velika Britanija je v zadnjih tednih postopoma odpravljala omejitvene ukrepe, saj se ob večanju števila cepljenih manjša število hospitalizacij covidnih bolnikov. Prvi odmerek cepiva proti covidu-19 je doslej prejelo okoli 88,7 odstotka vseh odraslih, 73,2 odstotka pa oba odmerka.ZDA, ki so ob nastopu pandemije covida-19 za dobršen del sveta zaprle meje, načrtujejo postopno odpiranje za polno cepljene tuje državljane, je v sredo sporočil predstavnik Bele hiše. Administracija predsednikaželi državo ob zavedanju pomena mednarodnih potovanj odpreti na »varen in vzdržen način«, je dodal.Vlada tako po besedah predstavnika Bele hiše pripravlja pristop v več fazah, v skladu s katerim bodo – ob določenih izjemah – morali biti potniki v ZDA iz vseh držav polno cepljeni.Časovnega okvira za uvajanje sprememb predstavnik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni navedel, je pa dodal, da delovna skupina pripravlja »dosleden in varen« nov sistem za vstopanje mednarodnih potnikov za takrat, ko bo to mogoče.ZDA so zaradi pandemije covida-19 pred več kot letom dni močno omejile vstop v državo za potnike iz EU, Velike Britanije, Kitajske in Irana, kasneje pa dodale še več držav, vključno z Brazilijo in Indijo.Vstop s teh območij je tako rekoč prepovedan, obstaja pa več izjem, med katerimi so, denimo, ameriški državljani ter tisti z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA, pa tudi študenti, novinarji, profesorji in poslovneži.Evropska unija je že junija odprla meje za potnike iz ZDA, ki za to potrebujejo bodisi potrdilo o cepljenju bodisi negativni test.Potem ko so organizatorji olimpijskih iger v Tokiu v sredo poročali o rekordnem številu 29 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, se je danes ta številka še zvišala. Tokrat so med udeleženci, novinarji in sodelujočimi pri izvedbi dogodka našteli 31 okužb, med njimi je en športnik.Skupno število okužb, povezanih z olimpijskimi igrami, se je tako v času od 1. julija povzpelo na 353.Organizatorji so doslej opravili že več kot 500.000 testiranj na novi koronavirus, med pozitivnimi je bilo 29 športnikov.Zadnji primer je še ena grška sinhrona plavalka, potem ko so v sredo poročali o štirih, zaradi česar so karanteno odredili celotni grški ekipi v tem športu, ta pa je že zapustila olimpijsko vas ter se preselila v poseben hotel.V času iger, ki so se začele 23. julija, so v japonski prestolnici razglašene izredne razmere, tekmovanja pa potekajo pred praznimi tribunami.