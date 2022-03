Aprila višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

V nadaljevanju preberite:

Zaradi redne uskladitve se bo 1. aprila zvišal osnovni znesek minimalnega dohodka, in sicer s sedanjih 402,18 evra na 421,89 evra za samsko osebo, cenzus za varstveni dodatek pa bo 620,18 evra. Statistika ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) kaže, da se je število upravičencev do denarne socialne pomoči v zadnjih mesecih precej zmanjšalo, z rekordnih 111.116 aprila lani na 86.712 januarja letos. Število starejših, ki prejemajo varstveni dodatek, je v zadnjih letih bolj ko ne stalnica, pričakovati pa je, da se bo v prihodnjih letih povečalo.