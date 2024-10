Aretacija hrvaškega solastnika Celjskih mesnin

Evropsko javno tožilstvo (EJT) v Zagrebu (Hrvaška) je uvedlo preiskavo proti devetim hrvaškim državljanom in eni pravni osebi zaradi suma storitve subvencijske goljufije v vrednosti več kot devet milijonov evrov in ponarejanja uradnih listin. Medžimurska policijska uprava je na zahtevo EJT danes prijela devet osumljencev.

Kot je izvedel Jutarnji list, gre za zaključek akcije, ki sta jo policija in evropsko tožilstvo sprožila pred več meseci in v okviru katere sta junija letos izvedla tudi preiskave, o čemer smo takrat podrobno poročali.

Med aretiranimi so nekdanji in sedanji šefi uprave in nadzornega sveta družbe Vajda iz Skupine Pivac Miljenko Pivac, Igor Miljak, Vilim Simon in Alen Kajmović. Družina Pivac je 40-odstotna solastnica Celjskih mesnin, projekt prevzema pa je zastal zaradi plombe na lastništvu podjetja.

Ozadje prevare

V obdobju od marca 2018 do junija 2023 sta nekdanji in sedanji predsednik uprave v koordinaciji s predsednikom in članom nadzornega sveta podala več zahtevkov za financiranje v skupni vrednosti dobrih devet milijonov evrov v okviru hrvaškega programa razvoja podeželja za obdobje od 2014 do 2020, in sicer za izboljšanje dobrobiti živali v prašičereji.

S podporo, sofinancirano iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in državnega proračuna Republike Hrvaške, se uporabnikom povrnejo izgubljeni prihodki in dodatni stroški, ki nastanejo z izpolnjevanjem obveznosti, ki presegajo standardne zakonske pogoje v reji in pitanju prašičev. Čeprav so vedeli, da njihovo podjetje teh pogojev ne izpolnjuje, so osumljeni oddajali ponarejene vloge za kmetije svojih kooperantov.

Z namenom lažnega prikazovanja izpolnjevanja zahtevanih pogojev je pet vodij in kontrolorjev službe za kooperacijo omenjene družbe v zadnjih letih oblikovalo dokumentacijo, v kateri so lažno prikazovali, da so sodelavci družbe izvajali predpisane obveznosti iz navedenega ukrepa v rejo in rejo prašičev za pitanje, zato podjetje izpolnjuje zahtevane pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev.

Izplačanih je bilo 5,4 milijona evrov sredstev

Od skupaj zaprošenih devet milijonov evrov je bilo podjetju izplačanih več kot 5,4 milijona evrov subvencij EU. Agencija za plačila v kmetijstvu, ribištvu in razvoju podeželja je namreč, ko je ugotovila nepravilnosti pri delovanju družbe, zavrnila izplačilo zahtevane podpore za leto 2022 v višini 3,6 milijona evrov in izdala nalog za vračilo dela nezakonito prejetih sredstev, s čimer je bilo vrnjenih približno 1,5 milijona evrov.