Blaž Golob: »Če bo umetna inteligenca ključna pri odločitvah, bo človeštvo kapituliralo«

Jutro po zmagi Grčije nad Slovenijo na prijateljski košarkarski tekmi v Stožicah smo v studiu Medijske hiše Delo v podkastu Supermoč gostili direktorja GFS Inštituta in podjetja Heliot ter koordinatorja Foruma Ljubljana in Urbanega foruma Blaža Goloba.

Priletel je naravnost iz Grčije, kjer že nekaj časa živi del njegove družine, zato smo ga najprej vprašali o življenju v zibelki evropske civilizacije. Dejal je, da je grški ritem mnogo bolj upočasnjen in da se čuti velikanska razlika med mesti mediteranskega okolja. »Denimo španska Sevilla je mnogo bolj razvita, dinamična in napredna, sploh na področju urbanizma, ekološke naravnanosti, ločevanja odpadkov, digitalizacije in podobno«, je dejal Golob, ki svoj poslovni kompas in pozornost sicer v sodelovanju z mestom Ljubljana, z Evropsko investicijsko banko EIB namenja razvoju koncepta mest prihodnosti in študijam predvidevanja ali foresight.

Sogovornik Blaž Golob je svetovljan, ki s Forumom Ljubljana k nam privablja domala cel svet, s foresight-om pomaga pri urbanističnem snovanju, povezovanju deležnikov in digitalizaciji mest ter analizira scenarije naše prihodnosti.

In kako bo izgledalo mesto prihodnosti, tj, mesto leta 2030?

Kot je dejal Blaž Golob, bo »pametno mesto uporabljalo napredno tehnologijo in podatkovno analitiko za izboljšanje kakovosti življenja svojih prebivalcev, povečanje učinkovitosti in zmanjšanje vpliva na okolje, pri čemer so ključne nepremičnine mesta, energija, voda in zrak, mobilnost ipd. Mesta prihodnosti bodo, ob predpostavki, da se bodo razvijala na pravi način, lahko pripomogla k večji blaginji in zadovoljstvu bivanja. Če se mesto razvija v smeri razvoja mesta dobrega počutja (the city of wellbeing) in koherentnega upravljanja (coherent city), mora razvoj pametnega mesta slediti omenjenima dvema strateškima ciljema. Na poti do idealnih mest prihodnosti (Futures of Cities) je tako pomembno, da bo vsa napredna tehnologija in pametne rešitve v podporo potrebam dobrega bivanja, počutja in dela v prihodnosti.«

Na vprašanje, kako blizu smo v Sloveniji k uresničevanju pametnih mest, je Golob v podkastu odgovoril: »Ljubljana je zgledno zeleno mesto, a šepa na področju povezljivosti. A nismo tako daleč od trenutka, ko bo za mednarodno korporacijo skoraj enak prestiž imeti sedež v Ljubljani ali v New Yorku. Ena priznana korporacija se je že preselila iz Rotterdama v Ljubljano. Celotna Slovenija ima izjemno atraktivno lokacijo.«

Odločitve bi raje prepustil Barbie kot Kenu

In Slovenijo je tako kot celoten svet zaradi filma režiserke Grete Gerwig prevzela »barbiemanija«. Naš sogovornik si filma še ni utegnil ogledati, a namerava, saj ga fascinira ta fenomen »ko je kar iznenada vsa zahodna hemisfera v obdobju barbie ere«, pravi in nadaljuje, da si »filma še nisem ogledal, a mi je fascinantno, kako ta film vpliva na različne kulture in kako postaja lakmusov papir za odkrivanje mindseta tako pri moških kot ženskah«.

In koga bi denimo prej povabil za okroglo mizo ob sprejemanju pomembnih odločitev, Barbie ali Kena? »Barbie!«, odgovori podcastu Supermoč brez kančka dvoma, saj občuduje kot pravi »žensko kompleksnost razmišljanja in supermoč«.

Vsi imamo supermoč

Blaž Golob verjame, da imamo vsi supermoč. Sam jo črpa iz svoje radovednosti in želje po ustvarjanju. Ne odneha, četudi svet zajame eno temnejših obdobij kot je bil čas pandemije zaradi Covida 19, ampak išče nove ideje za kreativnost in delovanje.

Tako je med pandemijo nastala izjemna publikacija, ki skozi Golobov foto-objektiv prikazuje spremembe narave skozi 365 dni in lesen kanu, s katerim je podoživel otroštvo in uresničil željo po ustvarjanju z lesom. »Pandemija nam je odprla nove prostore, v katerim smo lahko uresničili nekaj, kar sicer prav gotovo ne bi«.

Sicer pa Blaž Golob zase pravi, da je človek reda in discipline, saj mu le-to daje prostor zase in kreativnost. Ob tem prizna, da mu radovednost buri tudi umetna inteligenca, ki bo imela največji vpliv na prihodnost bivanja, dela in vključenosti v različne skupnosti in ki bi jo bilo treba po Golobih besedah vključiti v tako imenovani upravljavski tim. »Vse bolj bo pri velikih odločitvah pomemben človeški faktor, a ob vse večji prisotnosti tudi neke oblike umetne inteligence, ki bo na določeno obravnavano tematiko podajala na podlagi množice podatkov svoj analitičen pogled. A nikakor ne sme biti ključna pri sprejemanju odločitev, kajti če ali ko se bo to zgodilo, bo človeštvo kapituliralo.«