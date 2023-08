»Sem srečno poročen. Imam moža, bivšo ženo in tri otroke. Srečen sem.«

Marko Podgornik Verdev je brez kančka strahu v podkastu Supermoč znova – tako kot na Kongresu Združenja managerjev v Portorožu – povedal, da je srečen, »ker je iskren najprej s seboj in takoj zatem tudi z vsem svetom«.

Naš gost svojo supermoč črpa iz odločitve, da se ne bo več skrival in da ne bo več živel dvojnega življenja. »Nepošteno se mi zdi, da bi prihajal na delovno mesto, med sodelavce in svoje poslovne partnerje drugačen človek, kot v resnici sem. In kdo sem? Sem oče trem otrokom, ki ima rad svojo nekdanjo ženo, s katero skupaj vzgajava otroke, in ki je poročen z mlajšim moškim. Ne maram občutka zadušljivosti, ki ga daje kravata, zato nosim sproščena oblačila ...«

In res, Marko Podgornik Verdev je zadihal s polnimi pljuči, ko se je odločil povedati resnico o sebi. Takrat se je odprl povsem nov svet, ki je tudi njegovi okolici odprl možnost za drugačnost. »V podjetju smo ljudje, ki delamo profesionalno, a ne v tradicionalnih okvirih poslovanja. Mi nudimo zaposlenim neomejen dopust, možnost domačih živali na delovnem mestu, sproščen način oblačenja,« pravi Podgornik Verdev.

Mikro+Polo ima predstavništvo že v petih evropskih državah in lani so razvili prvo pametno laboratorijsko pohištvo na svetu, ki z aplikacijo omogoča zelo natančno spremljanje lokacije, zaloge ter porabe laboratorijskega pribora in kemikalij.

V Mikro+Polu zakonske ženske kvote niso potrebne

»Verjamem, da se moramo na delovnih mestih, kjer preživimo tretjino dneva, počutiti dobro, če hočemo ustvarjati dobre rezultate; tega se vsi zavedamo in zato je tudi pristop k dopustu izjemno dobro organiziran,« pravi sogovornik podkasta Supermoč in priznava, da ga pred velikimi poslovnimi in osebnimi odločitvami vselej zanese k astrologiji in preveri konstelacijo planetov, češ, »z vesoljem se ne gre igrati«.

Marko Podgornik Verdev, direktor Mikro+Pola. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

V mariborskem družinskem podjetju, ki je največji slovenski dobavitelj laboratorijskega pribora, opreme, kemikalij in diagnostike ter proizvajalec laboratorijskega pohištva in ki je leta 2021 imelo 27 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje ter 1,9 milijona čistega poslovnega izida, se ponašajo tudi s tako imenovano uravnoteženo vodstveno strukturo in vsesplošno iskreno odprtostjo do drugačnosti.

Le z raznolikostjo v ekipi smo prišli do inovativnih rešitev in ustvarjanja laboratorijskega pohištva, ki so ga uporabili celo v laboratoriju Moderne, kjer je bilo razvito cepivo za covid-19.

Nagrade odražajo stanje duha oziroma tisto, kar nam manjka

»Razmišljanje znotraj ustaljenih okvirov nam je tuje, mi iskreno sprejemamo vse vrste drugačnosti: po spolu, starosti, izobrazbi, narodnostni pripadnosti, morebitnem posebnem statusu (npr. invalidnosti) in spolni usmerjenosti, in ko smo prejeli nagrado vključi.vse, smo si iskreno zaželeli, da bi živeli v okolju, ko takšne nagrade sploh ne bi obstajale, saj so dokaz naše ozkoglednosti in ozkosrčnosti,« pravi Podgornik Verdev.