Bodoča ministrica: Konec mehanizma za izposojo računalniške opreme

»Ne stopate v velike čevlje, pač pa umazane,« je kandidatki za ministrico za digitalno preobrazbo Kseniji Klampfer ob njeni predstavitvi na pristojnem parlamentarnem odboru dejal poslanec SD Damijan Zrim in obljubil, da ima podporo njihove stranke. Njena predhodnica Emilija Stojmenova Duh jo je zaradi izstopa iz stranke, ki je bil pogoj za prevzem te funkcije, in slabega dela izgubila – njen mandat pa je zaznamovalo predvsem (ne)razdelitev 13.000 računalnikov namenjenih šolam in socialno šibkejšim.

»Namen je bil dober, a sam mehanizem ni pravi način za razdelitev opreme,« je dejala Klampferjeva, ki je doslej kot generalna sekretarka že delovala na omenjen ministrstvu. Zgodbo z razdeljevanjem želi zaključiti z novim letom: na današnji dan je po njenih besedah izdanih 5.500 odločb, v naslednjih dveh tednih pa naj bi Javni štipendijski, razvojni in invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izdal še okoli tri tisoč odločb. »Ko bodo odločbe pravnomočne in ko dobimo seznam, bomo računalniki razdeljeni,« je napovedala.

Za tem pa bo vlada po njenih besedah predlagala spremembo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero bi ukinili omenjeni mehanizem za izposojo, računalnike pa bi obdržali prejemniki. Nato sledi sprejemanje krovnega zakona, ki bo tako podlaga za državno informatiko kot tudi za različne ukrepe za digitalno opismenjevanje. Te novosti naj bi bile za javno razpravo nared v začetku leta, s sprejemom pa bodoča ministrica – potrditi jo morala le še državni zbor – ne želi hiteti.

Ksenija Klampfer • pravnica, rojena 27. julij 1976 • V vladi Marjana Šarca je bila ministrica za delo • Iz SMC je prestopila v LMŠ v času oblikovanja tretje Janševe vlade • V vladi Mira Cerarja je bila državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo • Pred tem je med letoma 2015 in 2017 je vodila Upravno enoto Maribor. • Nedavno se je prijavila na razpis za generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na vprašanje poslanca SDS Andrej Hoivika, ali podpira uvedbo obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovnih šolah – predlog takega zakona so predstavljali danes –, je odgovorila pozitivno, a navedla, da gre za pristojnost šolskega ministrstva. Prikimala je, da bo nujno razmisliti tudi o ukrepih za pritegnitev mladih v študij informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) ter pritegnitev tujih strokovnjakov.

»Za nadaljnjo širitev uporabe in poenostavitev digitalnih storitev bo ključna uvedba elektronske denarnice za digitalno identiteto, ki bo omogočila, da se uporabniki varno in enotno identificirajo pri dostopu do javnih in zasebnih storitev tako doma kot tudi čezmejno,« je še v svoji predstavitvi napovedala Klampferjeva in dodala, da bodo morali delati tudi na promociji že obstoječih rešitev, saj mariskatere storitve že poznamo, a niso znane širši javnosti. Naj bi pa različne storitve skušali čim bolj poenotiti.