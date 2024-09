Komisija bo obravnavala nakup računalnikov, ministrice na sejo ne bo

Po dveh preložitvah je danes ponovno sklicana nujna seja parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali nakup 13.000 računalnikov, ki ga je ministrstvo za digitalno preobrazbo izvedlo lani. V NSi predlagajo, da komisija ministrico Emilijo Stojmenovo Duh pozove k odstopu. Ministrica se je za današnjo odsotnost opravičila.

Seja bi po prvotnem načrtu morala potekati pred dvema tednoma, a so jo zaradi nesklepčnosti prestavili na minulo sredo. Zaradi napovedane odsotnosti članov komisije so jo ponovno preložili, na danes.

Stojmenova Duh se je ne bo udeležila zaradi »neodložljivih obveznosti«, je v petek prek družbenega omrežja X sporočil predsednik komisije Jernej Vrtovec.

Zahtevo za sklic seje je vložila poslanska skupina NSi in je sledila objavi revizijskega poročila računskega sodišča, ki je ugotovilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo pri lanskem nakupu prenosnih računalnikov za 6,5 milijona evrov ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri nakupu računalnikov je ministrstvu več priporočil izdala tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Na podlagi ugotovitev računskega sodišča in KPK so v NSi predlagali, da člani komisije opravijo razpravo o nakupu prenosnih računalnikov in sprejmejo sklepa, s katerima bi komisija Stojmenovo Duh pozvala k odstopu, predsednika vlade Roberta Goloba pa, da državnemu zboru predlaga ministričino razrešitev.