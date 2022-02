Bodoči dijaki in študentje danes na prvi informativni dan

Bodoči dijaki in študentje bodo danes in jutri na daljavo spremljali informativne dneve. Ti bodo na srednjih šolah danes ob 9. in 15. uri ter tudi jutri ob 9. uri.

Osnovno šolo v tem šolskem letu zaključuje 19.881 učenk in učencev, ki bodo kandidirali na skupno 25.198 vpisnih mest na srednjih šolah. V programih nižjega poklicnega izobraževanja je razpisanih 700 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6872 mest, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 10.176 mest, v programih splošnih in strokovnih gimnazij pa 7450 mest.

Srednje šole razpisujejo tudi mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicne tečaje in maturitetne tečaje. Na teh mestih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili poklic oziroma so že zaključili srednješolsko izobraževanje, vendar bi radi izobraževanje nadgradili. V programih poklicno-tehniškega izobraževanja bo v šolskem letu 2022/2023 na voljo 3164 vpisnih mest, v programih poklicnega tečaja 306 vpisnih mest, za maturitetni tečaj pa 432 vpisnih mest v javnih in 36 mest v zasebnih šolah.

Pomembni datumi

Za nekatere srednje šole je treba opraviti preizkus nadarjenosti, ti bodo na šolah 11. oziroma 12. marca, nanj pa se morajo bodoči dijaki prijaviti do najpozneje 2. marca. Srednje šole bodo prijave za vpis sprejemale do 4. aprila, ministrstvo za izobraževanje pa bo do najpozneje 8. aprila do 16. ure objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Učenci, ki bodo svojo odločitev želeli spremeniti, bodo lahko prijavo prenesli do 25. aprila. O morebitni omejitvi vpisa bodo učenci obveščeni do najpozneje 27. maja. Prvi krog izbirnega postopka se bo zaključil 16. junija.

V dijaških domovih je za šolsko leto 2022/2023 predvidenih 2263 mest, prijavnice morajo kandidati poslati do 4. aprila. Vsak dijak se lahko prijavi za samo en dijaški dom, v katerem želi bivati, prijave pa lahko prenesejo do 25. aprila.

Čeprav bodo informativni dnevi na daljavo, je obisk srednje šole ali dijaškega doma v živo povsem drugačna izkušnja. »Učitelji smo seveda v šoli. Če kdo 'zaide' v šolo, mu jo seveda lahko razkažemo, marca pa bomo imeli še dan odprtih vrat. Učence najbolj zanimajo deficitarni poklici in vajeništvo,« je dejala predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije ter ravnateljica Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana Fani Al-Mansour.

Informativni dan na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ko so bili informativni dnevi še »v živo«. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ne obstajajo moški in ženski študijski programi«

Poleg bodočih dijakov imajo informativna dneva danes in jutri tudi bodoči študentje. Za študijsko leto 2022/2023 bo na voljo skupaj 19.541 vpisnih mest za vpis v prvi letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.377 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU, 1061 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2053 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU.

Fakultete in akademije bodo tudi letos informativne dneve pripravile na daljavo prek spleta. Kot so zapisali na Univerzi v Ljubljani, vseh 23 njihovih fakultet in tri umetniške akademije pripravljajo spletna predavanja, pogovore, videopredstavitve … Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič dijakom svetuje, naj premislijo, kaj jih veseli: »Študij naj izberejo s srcem. Obiščejo naj spletne strani in družbena omrežja fakultet, akademij, ki jih zanimajo, da bodo že imeli osnovne informacije, na informativnih dnevih pa naj postavijo vsa vprašanja, ki se jim porajajo.«

Majdič je dodal, da se ne da zanesljivo napovedati, katere poklice bomo potrebovali čez deset in več let, lahko pa napovemo sodelovanje različnih strok: »Danes se na primer družboslovci in humanisti zaposlujejo tudi v tehnoloških podjetjih in takšnih interdisciplinarnih sodelovanj bo vedno več.« Majdič tako meni, da bi bilo prav, da bi se več deklet odločalo za naravoslovne in tehniške smeri ali pa fantje za pedagoške poklice: »S tem bi dokazali, da smo končno presegli spolne stereotipe glede študija. Vsi študijski programi so namreč primerni za vse. Ne obstajajo moški in ženski študijski programi.«

Prvi prijavni rok bo potekal od 15. februarja do 18. marca.

Informativni dnevi tudi na višjih strokovnih šolah

Za študijsko leto 2022/2023 je prosta mesta razpisalo skupaj 46 višjih strokovnih šol; 28 javnih in 18 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Skupno je za prihodnje študijsko leto razpisanih 11.800 vpisnih mest. Na javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo je razpisanih 4290 mest za redni študij, javne višje strokovne šole pa razpisujejo tudi 3435 mest za izredni študij. Zasebne višje strokovne šole razpisujejo še 4075 vpisnih mest za izredne študente.

Za izobraževanje v višjih strokovnih šolah je razpisanih 31 različnih študijskih programov. Prvi prijavni rok bo od 15. februarja do 18. marca.