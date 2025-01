Boscarol pred odhodom k Trumpu: Zaradi Goloba izgubljamo zgodovinsko priložnost

V nadaljevanju preberite:

Na ponedeljkovo inavguracijo 47. ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Washingtonu potuje najmanj trinajst Slovencev. Med njimi je ugledni podjetnik Ivo Boscarol, iz cerkvenih vrst pa v Washington potuje ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.

Iz zdravniškega miljeja je bila vabljena Metka Zorc, ustanoviteljica Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor, kjer so zdravili Melanijine starše. Poleg nje pa še njena sestra, prav tako nekdanja profesorica na medicinski fakulteti, dr. Ruda Zorc Pleskovič z družino, soprogom Alojzom (ki je kirurg) in sinovoma Alešem in Rokom. Seznam slovenskih gostov zaključuje vplivni dolenjski podjetnik Ivan Kralj, ustanovitelj šentjernejskega izdelovalca pištol Arex. Kot nam je povedal, je Trumpu podaril pištolo, preden je ta prvič postal predsednik. V ZDA potuje s sinom Gregorjem. Na inavguraciji Donalda Trumpa 20. januarja v Washingtonu bo prisoten –kot veleva več kot stoletni protokol – slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki je zaslužen za lanski obisk predsednika vlade Roberta Goloba pri odhajajočem predsedniku ZDA Joeju Bidnu.

Zadnji nagovor Joe Bidna

Ivo Boscarol, ki ima tesne povezave z Melanijinim očetom Viktorjem Knavsom, je za Delo povedal, da si prizadeva za obisk celotne družine Trump v Sloveniji. Lansko poletje, torej še pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, je Knavsa povezal s slovenskim premierom Robertom Golobom, ker je verjel, da je pravi čas za vabilo v Slovenijo. Kaj se je dogajalo po tem? Je še možen obisk Trumpa in njegove družine v Sloveniji? Kaj je škof Jamnik povedal po srečanju s Knavsom? Kakšen program imajo na sporedu povabljenci? Kakšne možnosti za obisk Bele hiše ima predsednica države Nataša Pirc Musar?