Melania na moževo inavguracijo povabila Iva Boscarola in škofa Jamnika

Slovenija je na ponovni prihod Donalda Trumpa na položaj ameriškega predsednika slabo pripravljena zaradi rivalstev znotraj vladajoče levoliberalne elite, je pred kratkim za Delo ugotavljal profesor ameriških študij dr. Bogomil Ferfila.

Na inavguraciji Donalda Trumpa 20. januarja v Washingtonu bo prisoten - kot veleva več kot stoletni protokol - slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki je zaslužen za lanski obisk predsednika vlade Roberta Goloba pri odhajajočemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu.

Uspešnejša pri navezovanju stikov z novim ameriškim predsednikom Trumpom od Goloba je predsednica republike Nataša Pirc Musar. Z novo staro prvo damo ZDA Melanio Trump je ostala v stikih po pravnem zastopanju v postopkih v zvezi z avtorskimi pravicami.

Koliko je to dejstvo pripomoglo k telefonskemu pogovoru med njo in Trumpom po izvolitvi, ni znano, se pa ocenjuje, da so njene možnosti za obisk Bele hiše precej boljše kot Golobove.

Zaradi politične afinitete, ki jo do Trumpa že desetletje sistematično goji – spomnimo, denimo, na prezgodnjo čestitko predsednika stranke Janeza Janše ob kasnejšem Trumpovem porazu na volitvah leta 2020, - bo na inavguraciji prisotna tudi stranka SDS. Iz stranke so sporočili, da se bosta inavguracije na povabilo republikanske stranke udeležila poslanca Andrej Poglajen in Žan Mahnič. Kot so v stranki pojasnili, sta prejela vabilo s strani skrajno desnega kongresnika slovenskega rodu Paula Gosarja in podmladka republikancev v New Yorku.

»Večina slovenske politike, zlasti v tej vladni konfiguraciji, ni pretirano proameriška,« ocenjuje Ferfila. Vse skupaj pa se odraža tudi v imenih vabljenih na Trumpovo inavguracijo, saj so tja vabljeni politiki in druge osebnosti, ki sodijo pretežno v desno(sredinski) politični prostor.

Znano je namreč, koga sta na inavguracijo Trumpa povabila njegova soproga Melania Trump in njen oče Vitktor Knavs. Prihaja sedem njunih osebnih prijateljev. Med njimi je najbolj znano ime uglednega podjetnika in letalskega izumitelja Iva Boscarola. Iz cerkvenih vrst v Washington potuje ljubljanski škof dr. Anton Jamnik.

Iz zdravniškega miljeja je bila vabljena dr. Metka Zorc, sicer ustanoviteljica Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor. Poleg nje pa še njena sestra Ruda Zorc Pleskovič in dr. Alojz Pleskovič ter Rok Pleskovič. Listo zaključujeta dolenski podjetnik Ivan Kralj, bivši lastnik orožarskega podjetja Arex, in njegov sin Gregor Kralj.