Študenti tarča nasilja, ovirajo posel z družino Trump

Hujskaška retorika proti stavkajočim študentom je znova rodila nasilje. Voznik je z avtomobilom zbil 20-letno študentko in pobegnil s prizorišča. Pobeglega storilca so kmalu ujeli, študentka pa se še bori za življenje. Oblast Aleksandra Vučića, ki je upala, da bo z brezplačno oddajo porušene stavbe generalštaba njegovemu zetu pridobila simpatije Donalda Trumpa, so študenti pozvali, naj te načrte opusti.

Po poročanju srbskih medijev je študentka beograjske pravne fakultete, ki jo je danes na pločniku v središču srbske prestolnice v množici stavkajočih študentov zbil avtomobil, hudo poškodovana in je v življenjski nevarnosti. Shodi, s katerimi študenti pozivajo oblast, naj pošteno preišče ozadje zrušitve nadstreška na novosadski železniški postaji, ki je 1. novembra lani odnesel 15 življenj, ter kaznuje odgovorne za nesrečo, vsak dan bolj jezijo oblast pod vodstvom predsednika Aleksandra Vučića.