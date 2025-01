Bovškemu svetniku 400 evrov globe zaradi nasprotja interesov

Bovški občinski svetnik in predsednik občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jurij Žurej je v dveh primerih kršil pravila glede nasprotja interesov, je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije. Na dveh različnih sejah je namreč v obeh vlogah pri glasovanju o kandidatih za člane nadzornega sveta družbe Sončni Kanin podprl kandidata, s katerim ima vzpostavljen poslovni stik, in pri tem ni ravnal, kot bi moral glede na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija mu je za ta ravnanja izdala tudi prekršek z enotno sankcijo – globo 400 evrov.

Komisija je preiskavo zaradi suma nasprotja interesov uradne osebe uvedla na podlagi prijave iz decembra 2023, ki je vsebovala očitke o tem, da je Žurej kot član omenjene komisije in občinski svetnik glasoval oziroma se ni izločil iz glasovanja o dotičnem kandidatu za člana nadzornega sveta družbe Sončni Kanin. Kandidat je bil direktor in solastnik družbe Soča Trenta, v kateri ima Žurej 25-odstotni lastniški delež in je tudi prokurist.

Jurij Žurej je na dveh različnih sejah podprl kandidata, s katerim ima vzpostavljen poslovni stik. FOTO: Blaž Samec/Delo

Po pregledu internih in javno dostopnih baz podatkov in evidenc ter dokumentacije občine Bovec je komisija potrdila sume. Ugotovila je, da se je Žurej znašel v nasprotju interesov, ko je za konkretnega kandidata za člana nadzornega sveta družbe Sončni Kanin glasoval kot predsednik komisije na seji 21. februarja 2023 in kot član občinskega sveta izredni seji 13. marca istega leta.

»Od funkcionarjev, kamor spadajo tudi občinski svetniki, se upravičeno pričakuje, da svoje obveznosti in dolžnosti v času opravljanja svoje funkcije poznajo, kar vključuje tudi določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, katerih namen je krepitev delovanja pravne države. Na lokalni ravni, kot je tudi v tem primeru, so kršitve nasprotja interesov po zaznavah komisije pogoste, zato si bo s svojimi preventivno-nadzorstvenimi aktivnostmi še naprej prizadevala za ozaveščanje na tem področju,« so poudarili pri KPK.

Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba proti njim ni vložila tožbe v upravnem sporu.