Občinska svetnica kršila nasprotje interesov, ko je za kandidata predlagala sina

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je za občinsko svetnico občine Preddvor Ivko Sodnik ugotovila kršitev nasprotja interesov. Sodnikova je kot predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) kot kandidata za člana določenega sveta namreč predlagala svojega sina in kot občinska svetnica sodelovala pri obravnavi oziroma glasovanju o kandidatih za člane določenih svetov, pri čemer je bil eden od kandidatov tudi njen sin.

Ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije so pravnomočne, saj obravnavana oseba proti njim ni vložila tožbe v upravnem sporu.

KPK je aprila leta 2023 na lastno pobudo uvedla postopek predhodnega preizkusa zaradi suma kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) o nasprotju interesov v občini Preddvor.

Po prejeti in pregledani dokumentaciji ter po uvedeni preiskavi so pri KPK ugotovili, da je Ivka Sodnik kot predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot kandidata za člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predlagala svojega sina ter oblikovala in sprejela predlog kandidatov za imenovanje v delovna telesa občinskega sveta, pri čemer je bil eden izmed predlaganih kandidatov za člane sveta za javno varnost in sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu njen sin.

Kot članica občinskega sveta občine Preddvor je poleg tega obravnavala in potrdila člane obeh omenjenih svetov, pri čemer je bil eden od predlaganih kandidatov tudi njen sin. S tem se je znašla v okoliščinah, ki po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije pomenijo kršitev nasprotja interesov. Ker o tem ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predstojnika niti se ni iz postopka izločila, ji je KPK že predhodno izdala opomin.

KPK je svetnici že predhodno izdala opomin. FOTO: Jure Eržen/Delo

Takšne kršitve nasprotja interesov so na lokalni ravni po zaznavah KPK precej pogoste. Od funkcionarjev, kamor spadajo tudi občinski svetniki, se upravičeno pričakuje, da svoje obveznosti in dolžnosti v času opravljanja svoje funkcije poznajo ter da poznajo določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je bil sprejet z namenom krepitve delovanja pravne države.

Konkretno to za občinsko svetnico pomeni, da bi morala pred sodelovanjem pri pripravi predloga in pred glasovanjem o navedenih sklepih prenehati delo ter ob zaznavi omenjenih okoliščin, ki bi lahko vplivale ali ustvarile videz, da vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje njenih nalog, o teh pisno obvestiti predsedujočega kolektivnemu organu (župana) oziroma preostale člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter počakati na njihovo odločitev.

Dejstvo, da je njen sin kasneje odstopil iz članstva obeh svetov ter da sta sveta zgolj posvetovalni telesi občinskega sveta, ni bistveno za obstoj morebitnega nasprotja interesov, saj samo imenovanje v svete občine predstavlja vsaj nepremoženjsko korist (na primer referenco) za družinskega člana obravnavane osebe.