Brez dokazila o PCT skoraj nikamor več

Do zdravnika le še s covidnim potrdilom



Na test tudi cepljeni



Vključene številne dejavnosti

Včeraj, ko je začel veljati odlok, s katerimi so se zaostrili pogoji PCT (preboleli, cepljeni, testirani), marsikdo ni vedel, ali spremenjene razmere veljajo zgolj za zaposlene v posameznih dejavnostih ali tudi za uporabnike njihovih storitev. Kmalu je postalo jasno, da brez izpolnjevanja pogoja PCT ne bo več mogoče živeti po starem. Potrdilo bo nujno za obisk osebnega zdravnika, verskega obreda …Ko smo včeraj dopoldne vzpostavili stik z direktorjem enega od zdravstvenih domov, je še zmotno menil, da je obisk osebnega zdravnika še mogoč brez pogoja PCT. Pa ni bil edini. Po pregledu odloka v uradnem listu je postalo jasno, da se napovedi posvetovalne skupine na ministrstvu za zdravje o zaostrovanju pogoja PCT uresničujejo.Do zdaj so morali omenjeni pogoj izpolnjevati zaposleni v določenih dejavnostih, zdaj pa se je nabor teh dejavnosti še razširil, zaposlenim pa so dodani še uporabniki storitev. Resda še ne vseh. Med izjemami, ki PCT od strank (še) ne zahtevajo, so tudi živilske trgovine, bencinske črpalke, lekarne, banke in tudi obisk državne uprave je še mogoč brez digitalnega covidnega potrdila.Iz tega je razvidno, da bo zanimanja za cepljenje v prihodnjih dneh gotovo veliko. Redno testiranje je za nekatere plačljivo, zato bo marsikdo raje zavihal rokav za brezplačno možnost.Ker država z mehkimi prijemi ni pravočasno dosegla dovolj velike precepljenosti, zdaj uvaja trše metode.Ljudje, ki bodo želeli obiskati zdravnika ali zobozdravnika in njihovo stanje ne bo nujno, bodo morali pokazati potrdilo o izpolnjevanju pogojev PCT. V nekaterih ambulantah bodo to začeli preverjati že danes, drugje bodo imeli danes na to temo še sestanek.V slovenskih bolnišnicah pogoj PCT pri obiskovalcih bolnikov že preverjajo, zato se jim na nove razmere ne bo težko navaditi. V UKC Ljubljana bodo prilagoditve na nove obveznosti začeli načrtovati danes, si pa v večini ustanov želijo, da bi bilo kje v bližini zagotovljeno hitro testiranje za spremljevalce bolnih in bolnike z nenujnimi stanji, saj ga zaradi pomanjkanja kadra ne bodo mogli izvajati sami. Sprašujejo se, ali bodo s sedanjo delovno silo sploh zmogli pregledati veliko potrdil PCT pri obiskovalcih. Do zdaj so namreč ti vprašalnike o zdravstvenem stanju izpolnjevali sami.Če se slabo počutite, imate bolečine, morda celo vročino in ne izpolnjujete pogojev PCT, vaše stanje pa ni urgentno, boste torej morali po novem pred obiskom zdravnika na testno točko in počakati izvid. Testiranje pacientov z nujnimi zdravstvenimi stanji ter spremljevalcev, katerih spremstvo je nujno, pa izvedejo bolnišnice, ki tudi plačajo strošek teh testov.Do pacientov prijazen sistem imajo v Medicorju, saj testiranje (za pregled v ambulanti ali sprejem v hospital) opravijo kar tam in na stroške njihove ustanove. Testiranje morajo opraviti tudi cepljeni. »Res se bojim, da bi virus zašel k nam,« je dejala dr.in dodala, da so že odkrili nekaj pozitivnih primerov.Poleg uporabnikov storitev v zdravstvenih dejavnostih morajo izpolnjevanje pogoja PCT dokazovati tudi ljudje, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali navzoči pri izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih, socialnovarstvene dejavnosti, kulturne dejavnosti, dejavnosti verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, dejavnosti ponudbe ter prodaje blaga in storitev, dejavnosti ponudbe in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom na pod ročju voznikov in vozil, dejavnosti izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj, dejavnosti izvajanja usposabljanj ter preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva, dejavnosti športnih programov, športnih tekmovanj ter športno-rekreativnih dejavnosti v zaprtih prostorih, dejavnosti izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti.Če strnemo: pogoja PCT ​ne potrebujete za obisk finančne uprave ali drugega državnega urada, je pa obvezen za obisk frizerja, kozmetičnega salona ali verskega obreda. So župniki torej že pripravljeni, da bodo pred nedeljskimi mašami preverjali dokazila vernikov? »Za zdaj je odlok vlade še v proučevanju glede konkretne uvedbe. Pričakujemo, da bodo smernice znane jutri oziroma najpozneje pojutrišnjem,« je včeraj pojasnil dr., tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference.Kljub formalni uveljavitvi sprememb z včerajšnjim dnem se tudi po besedah ministra za zdravjepričakuje, da bodo odlok uveljavljali postopno ta teden in da ga bodo začeli izvajati v prihodnjih sedmih dneh.