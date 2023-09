Brez novega dovoljenja smuke na Kaninu ne bo

Preberite še:

Na Kaninu so v nedeljo sklenili glavni del poletne sezone, v kateri so na vrh prepeljali skoraj 23.000 obiskovalcev. Zdaj bodo obratovali le ob koncih tedna in se pripravljali na zimsko sezono, ki pa je negotova, saj krožni kabinski žičnici konec decembra poteče obratovalno dovoljenje. Ker zakona za pomoč Kaninu še vedno ni, se lahko zgodi, da smuke v tem visokogorskem središču letos ne bo.