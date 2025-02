Brez pomisleka tvegali življenje za neznance

V nadaljevanju preberite:

Na številko 113 so 8. oktobra 2023 ponoči sporočili, da je na gradbenem odru, ki obdaja urgentni blok UKC, v 6. nadstropju moški, ki namerava skočiti. Na kraj dogodka sta odšla policista Kevin Dolar in Gregor Vovk s PP Ljubljana Center. Ob prihodu sta z varnostnikom Saidom Đulićem skočila na gradbeni oder in ugotovila, da je ob moškem že medicinski tehnik Miha Škrjanc. Ker je bil moški prej agresiven, so mu po premisleku omejili gibanje s trakovi iz kliničnega centra. Vsi skupaj so ga nato s pomočjo strokovnega delavca Tomija Kilarja dvignili z odra do okna v 6. nadstropju, skozi katero so ga potegnili na varno. Pri tem je obstajala možnost padca, saj je bil gradbeni oder od stavbe oddaljen približno en meter, od okna pa nižji za približno meter in pol. Četverica je, so zapisali na policiji, »pokazala izjemno požrtvovalnost in brez oklevanja pomagala pacientu, ki je trpel zaradi več psihičnih motenj. Brez njihovega odločnega in požrtvovalnega ukrepanja bi moški, ki je nenadzorovano tekal po objektu in pri tem skozi okno skočil na gradbeni oder, lahko padel v globino in izgubil življenje.«