Znova daljše čakalne dobe za prestop meje s Hrvaško

Sončen konec tedna in dopustniški dnevi so na slovenske ceste prinesli tudi gnečo in zastoje. Po podatkih Prometno-informacijskega centra je daljši zastoj nastal na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Zastoji so sicer na cestah proti večini mejnih prehodov s Hrvaško.Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je nastala kolona, dolga štiri kilometre. Čakalna doba za izstop je več kot dve uri. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški pa je kolona dolga en kilometer, s čakalno dobo za izstop od ene do dveh ur. Čakalna doba za izstop na mejnem prehodu Dobovec proti Hrvaški je tri ure, zastoj pa je dolg sedem kilometrov.Tudi na mejnem prehodu Dragonja proti Hrvaški je treba čakati do eno uro, kolona pa je dolga dva kilometra. Zastoj je nastal tudi na avstrijski strani pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in na avstrijski strani predora Karavanke ter za predorom, pred Jesenicami-zahod proti Ljubljani. Predor v smeri Slovenije občasno zapirajo zaradi varnosti.V turistični sezoni do prvega konca tedna v septembru velja po Sloveniji omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah. Danes je omejitev med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro. Zaradi predsedovanja Slovenije svetu EU bodo v juliju na relaciji Brnik letališče - Brdo pri Kranju - Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta. Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše nastajajo občasni zastoji. Regionalna cesta Škofljica - Šmarje Sap bo zaradi rekonstrukcije zaprta od ponedeljka, 5. julija, predvidoma do konca avgusta.