Čas je, da novinarji na RTV pokažejo, da mislijo resno

V ponedeljek zvečer so novinarji RTV Slovenija v sklopu stavke protestirali pred državnim zborom. Čeprav delavci kljub stavki niso nameravali krčiti programa, je paradoksalno stavko zaostrilo vodstvo RTVS in skrčilo program, dogajanje povzema Ali Žerdin. Delov komentator Janez Markeš je ob tem opozoril, da imajo stavkajoči novinarji podporo večine civilne družbe, strokovnih organizacij, ministrstva za kulturo in večine poslancev, pa vendar vsa ta podpora ne zaleže in televizija ostaja plen Janševe politike. Paradoksno, ker vlada ne sme posegati v program RTVS, ne more narediti dosti proti posegom prejšnje vlade, sta se strinjala komentatorja.

»Imamo pa državljani vso pravico protestirati proti nekompetentnim in politično korumpiranim urednikom,« je bil jasen Markeš. Strinjal z analizo spletnega medija Rdeča pesa, ki je opozoril, da so v času najhujših finančnih rezov v Grčiji novinarji državne televizije zasedli televizijo in samoupravno pripravljali program. Markeš meni, da je čas, da novinarji na televiziji »pokažejo, da mislijo resno in nekaj nekompetentnih urednikov dajo v oklepaj in stavkovno izpeljejo, kar je njihova pravica.« Hkrati pojasnjuje, da »če bodo vsi na televiziji rekli ne Jožetu Možini in Jadranki Rebernik, ju bo konec,« ob čemer meni, da se »tempo upora stopnjuje.«

Razlika med situacijo v Sloveniji danes in Grčijo takrat je, da je tam šlo za politiko zategovanja pasu, tu pa gre za neposreden politični napad na medij, sta povzela. Ali Žerdin je mnenja, da se v bistvu odvija nekakšna tiha privatizacija nacionalnega medijskega prostora, saj se zaradi katastrofalnega upravljanja RTVS nezadovoljni gledalci selijo drugam. Markeš se je strinjal, da gre za »zavestno demontažo javnega prostora in javne televizije.« Boji se, da se v Sloveniji vzpostavlja kultura, kjer se briše ločnica, kaj je prav in kaj je narobe.

Pred dnevom državnosti je Markeš opozoril, da »po vseh teh letih, to ni več država, kakršno smo si predstavljali.« Meni, da je pred Robertom Golobom odgovornost, da poskrbi za javno zdravje in javno šolstvo. »Država je dobrina, ne parazit,« je poudaril. Markeš je opozoril tudi, da je iz dejstva, da je v enem dnevu po celotni državi zmanjkalo bencina jasno, da so se monopolisti dogovorili, da bodo novi vladi dali lekcijo. »Rešitev bi bila nacionalizacija in jim takoj pobrati vse,« je predlagal Markeš, ki meni, da »neka klika ne more usmerjati usode javnega dobrega.«