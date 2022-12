Covid-19 spet pridobiva zamah, gripa ga bo z naslednjim tednom

Število okužb z virusom sars-cov-2 se spet povečuje, zato nekateri delodajalci že zahtevajo uporabo mask v zaprtih prostorih. Kar se priporočil Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ) tiče, pa za zdaj ostaja vse enako, čeprav sta tokrat na pohodu tudi gripa in respiratorni sincicijski virus.

Svetovalna skupina za spremljanje gibanja sars-cov-2 se je zadnjič (na daljavo, po zoomu) sestala 22. novembra, znova pa naj bi se predvidoma prihodnji teden.

In kaj kažejo trendi glede okužb s covidom-19? Podatki razkrivajo povečanje okuženih v primerjavi s tednom prej. Še naprej rastejo tudi ugotovljeni deleži pozitivnih testov med opravljenimi testi, kar je dodatni znak, da epidemije ni konec. Ta četrtek je bilo 1386 potrjenih primerov (sedemdnevno povprečje je 1219,1), prejšnji četrtek pa 1032.

Okužbe so v naraščajočem trendu (R je nad ena oziroma približno 1,10) posledično zaradi več dejavnikov, med katerimi so najbolj značilni pojavnost nove različice omikrona, zadrževanje v zaprtih prostorih in vremenske razmere, ki pogojujejo pojavnost kroženja respiratornih virusov (ne zgolj sars-cov-2), pojasnjujejo na NIJZ.

Tudi v Evropi je mogoče zaznati povečanje števila okužb, pri čemer o večjem porastu števila okužb poročajo iz Avstrije, Italije in Francije. Posledično se v določenih evropskih državah srečujejo tudi s povečanjem števila hospitalizacij, v Sloveniji je stanje za zdaj relativno stabilno, čeprav se že pojavlja porast hospitaliziranih oseb na navadnih oddelkih, na enotah intenzivnega zdravljenja število hospitaliziranih za zdaj stagnira. Na NIJZ dodajajo, da je zelo težko napovedati nov vrh tega vala, saj se razmere lahko zelo hitro spremenijo«.

Določen del

negotovosti ostaja

Pravijo, da je razmere treba spremljati, saj ostaja negotovost. »Slovenija je v primerjavi z drugimi državami v Evropi epidemiološko ranljiva v precepljenosti med skupinami prebivalstva z večjim tveganjem za težji potek bolezni. Tu ne mislimo stopnjo precepljenosti samo v DSO, temveč celotno skupino prebivalstva z večjim tveganjem za težji potek bolezni. Zaščita teh skupin prebivalstva, še posebno starejših, je ključna, da ostanemo brez eskalacije posameznih faz. V tem obdobju tveganje za javno zdravje predstavlja tudi gripa, ki lahko vpliva na povečano obremenitev zdravstvenega sistema. Prav zato je zelo pomembno cepljenje proti gripi, še posebno za skupine prebivalstva z večjim tveganjem za težji potek bolezni in je cepljenje zanje posebej priporočeno,« navajajo na NIJZ.

Trenutno še ne zaznavajo prevladujoče vloge podrazličice omikron BQ.1 in BQ1.1.

Sezona gripe bi bila lahko težja

V Sloveniji so prve primere gripe v letošnji sezoni že potrdili, a številke še niso visoke - doslej so potrdili 40 okužb. Število okužb bo po napovedih začelo rasti prihodnji mesec, kdaj bo vrh, pa je težko napovedati, zagotovo pa ne zelo hitro, je v izjavi za medije pojasnila epidemiologinja Maja Sočan z NIJZ. Stanje v bolnišnicah je stabilno.

Prav tako se je zgodaj začela sezona respiratornega sincicijskega virusa (RSV), ki je nevaren za majhne otroke. Na pediatrični kliniki so že zdravili več otrok, tudi na intenzivnih oddelkih, o čemer so tam novembra sklicali tiskovno konferenco.

Prejšnji dve sezoni sta bili, tudi kar se tiče gripe in RSV, dokaj skromni, zdaj sta se pa oba virusa vrnila, je pojasnila Sočanova. Epidemija covida-19 je v preteklih letih nekoliko spremenila pojavnost RSV, saj ta ni več prisoten le v zimski sezoni, ampak čez vse leto.

Ker je bilo primerov gripe v zadnjih dveh letih epidemije covida-19 precej manj, nekateri strokovnjaki izražajo zaskrbljenost, da bi bila lahko letošnja sezona gripe težja.