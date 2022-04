V Sloveniji bi že v četrtek lahko padle maske

Včeraj je bilo v državi potrjenih 528 okužb s covidom-19. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 29.677 primerov okužbe, kar je 411 manj kot dan prej. Epidemija se umirja in temu primerno je tudi stanje v bolnišnicah: v nedeljo je bilo hospitaliziranih 276 covidnih bolnikov, od tega 42 na intenzivni negi (pri 23 od teh 42 na intenzivni negi je bil covid vodilna diagnoza).

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, kjer se je sestal z vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in vodstvom Infekcijske klinike (predstojnico klinike izr. prof. dr. Tatjano Lejko Zupanc, vodjem Oddelka Intenzivne terapije na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana prof. dr. Matjažem Jerebom in doc. dr. Matejo Logar, infektologinjo in vodjo strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje).

Tema pogovora so bile trenutne epidemiološke razmere.

Že pred epidemijo pa je bilo jasno, da trenutna Infekcijska klinika potrebuje nadgradnjo, novogradnjo in spremembe, ki bodo omogočile delo infektologom še v naslednjih 50 letih, je uvodoma dejal minister za zdravje. Nova Infekcijska klinika ni samo želja, ampak dejansko potreba. Zato je planirana izgradnja nove klinike, ki je po projektih vredna preko 100 milijonov evrov, od tega je 70 milijonov evrov zagotovljenih iz načrtov za okrevanje in odpornost, 40 milijonov bo prispevalo ministrstvo za zdravje, 2 milijona pa UKC Ljubljana. Klinika bo tako dobila čez 18 tisoč kvadratnih metrov uporabnih površin in okoli 100 novih postelj in sodobno opremo.

Klinika se projektira na način, da bo bolnik, ki bo visoko kužen, lahko v celoti obravnavan na Infekcijski kliniki, kjer bo torej lahko opravil tudi vse preiskave in posege. »Danes vemo, da obravnava takega bolnika pomeni zastoj številnih procesov v UKC, saj vemo, da so na primer operacijske dvorane v glavni stavbi,« je potrebo po novi kliniki, s katero bomo šli v korak s sodobno medicino, opisal minister.

Gradnja se bo začelo poleti 2023, zaključila pa naj bi se leta 2026.

Ob tem je minister izpostavil močan trend upadanja okužb s covidom. »Tako je danes tekla tudi potrebna razprava o tem, kaj, kje in na kakšen način opustiti nošenje maske. Glede na omenjen trend verjamem, da bo imela tudi posvetovalna skupina danes razpravo na to temo in verjamem, da se spremembe iz tega naslova lahko nadejamo že v četrtek.«

Ne glede na to, kakšna bo dokončna odločitev posvetovalne skupine, pa so si bili na današnjem srečanju na Infekcijski kliniki enotni, da maske ostanejo v zdravstvu in nastanitvenih kapacitetah socialnega varstva.

Četudi maske v zaprtih prostorih morda ne bodo več potrebne, pa bodo priporočila po besedah ministra ostala enaka in sicer, da se uporaba mask še vedno priporoča ranljivim skupinam in starejšim.

Logarjeva, vodja posvetovalne skupine je potrdila, da se bodo glede na splošen trend zniževanje okužb člani skupine danes še enkrat posvetovali glede možnosti, da se prekine uporaba mask v notranjih prostorih. »Glede na to, da se približuje Velika noč in če bo takšen ukrep, da maske niso več potrebne sprejet, je treba vsekakor poudariti, da je za ljudi z dejavniki tveganja ali s svojci, ki imajo dejavnike tveganja za težji potek bolezni, še vedno priporočljivo nositi maske v notranjih prostorih.« Tudi pri omikronu namreč beležijo težje poteke bolezni, je opozorila infektologinja. Še vedno obstajajo nevarnosti za hospitalizacije, ki jih lahko z zaščitnimi ukrepi preprečimo, je bila jasna.

Predstojnica Lejko Zupanc je dodala, da se razmere glede hospitalizacij bolnikov resda izboljšujejo, a so daleč od tega, da bi se strmo obrnile navzdol, česar bi si želeli. V zadnjem času zaznavajo lažje poteke bolezni, soočajo pa se tudi z respiratorno ogroženimi ljudmi in nekateri od njih potrebujejo tudi intenzivno terapijo. Je pa delež slednjih precej manjši kot je bil v preteklosti.

Pri imunsko oslabljenih ljudeh se po besedah Lejko Zupančeva situacija ni veliko spremenila, saj se ti ljudje nikakor ne morejo očistiti virusa.