Dan D za evropsko kandidatko vlade Roberta Goloba

Člani odbora evropskega parlamenta za zunanje zadeve bodo danes dopoldne zaslišali slovensko kandidatko za evropsko komisarko za širitev EU Marto Kos. Največ preglavic na poti do prestižnega položaja v evropski nomenklaturi ji bodo povzročali evropski poslanci iz opozicijske SDS in posamezni politični zavezniki iz suverenistične politične skupine Patrioti za Evropo in iz skrajnodesnih Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

Odbor evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) šteje 79 članov, slovenski kandidatki pa bo vprašanje zastavilo več kot trideset članov. Med njimi tudi vsi nadomesti člani odbora iz Slovenije. Prvi med njimi bo Milan Zver (EPP/SDS), sledili pa mu bodo Matej Tonin (EPP/NSi), Matjaž Nemec (S&D/SD), Marjan Šarec (Renew/Svoboda) in Vladimir Prebilič (Zeleni/Vesna).

Marta Kos bo imela na začetku na voljo 15 minut za predstavitev. Sledila bodo vprašanja poslancev, ki so si čas razdelili glede na velikost političnih skupin. Znotraj največje evropske politične družine EPP delujejo tudi poslanci evropski poslanci iz SDS, a kljub napovedim, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da zrušijo kandidaturo slovenske kandidatke, niso naleteli večje razumevanje svojih evropskih strankarskih kolegov iz EPP.

Napoveduje se, da bo najbolj izkušen evropski poslanec iz vrst SDS Milan Zver poskušal kredibilnost Marti Kos zbijati z očitki okoli domnevnega sodelovanja z nekdanjo SDV, kar je posebej občutljivo vprašanje med evropskimi poslanci, ki prihajajo iz nekdanjega vzhodnega bloka. Na to temo je pričakovati tudi vprašanje bolgarskega evropskega poslanca Andreja Kovačeva, ki je doslej že pokazal dovzetnost za politične sugestije, ki prihajajo iz SDS.

Da bo Marta Kos prestala zaslišanje, jo bodo morali podpreti koordinatorji skupin v evropskem parlamentu, ki imajo skupaj najmanj dve tretjini oziroma 51 od skupno 79 članov. Če ne bodo zadovoljni z njenim nastopom, ji lahko pošljejo tudi dodatna pisna vprašanja ali pa jo povabijo na dodatno zaslišanje. A tega scenarija opazovalci dogajanja in dosedanjih zaslišanj kandidatov za evropske komisarje ne pričakujejo.

Po triurnem zaslišanju bodo imeli člani odbora Afet eno uro časa za posvetovanja znotraj svojih političnih skupin, nato se bodo koordinatorji političnih skupin sestali za zaprtimi vrati in ocenili kandidatko. Kako so se odločili, uradno danes še ne bo znano, bo pa katera od političnih skupin, tako kot v primeru vseh dosedanjih zaslišanj, neuradno sporočila, če je Marta Kos prestala zaslišanje.

Iz kroga Marte Kos je slišati, da ji je v zadnjih tednih uspelo preobrniti percepcijo njene kandidature znotraj bruseljskega balončka. Po dodelitvi resorja širitve je bilten bruseljskega balončka Politico namreč zapisal, da Marta Kos sodi med pet kandidatov, ki bi lahko padli na zaslišanju.