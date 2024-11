Marto Kos čez čeri vodi član SD

V nadaljevanju preberite:

Odbor za zunanje zadeve evropskega parlamenta bo jutri zaslišal slovensko kandidatko za komisarko za širitev Marto Kos. Pričakovati je, da ji bo vprašanja postavilo vseh pet evropskih poslancev iz Slovenije, ki so sicer nadomestni člani odbora.

Ker nobeden od štirih evropskih poslancev SDS, ki sodijo v politično družino EPP, ne podpira kandidature Marte Kos – še več, napovedali so, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se ponovi scenarij Alenke Bratušek –, je najostrejše vprašanje mogoče pričakovati od Milana Zvera, ki bi lahko bilo povezano z domnevnim sodelovanjem slovenske kandidatke z nekdanjo službo državne varnosti.

Afirmativno vprašanje pa je mogoče pričakovati tudi od evropskega poslanca Matjaža Nemca (SD/S&D), ki sodi v koalicijsko kvoto. Čeprav komisarskih ambicij ni skrivala bivša predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon, pa podpredsednik SD Matjaž Nemec trdno podpira in promovira kandidaturo Marte Kos. Vzrok tiči v tem, da je član SD in bivši predsednik zunanjepolitičnega odbora SD Marko Makovec postal vodja začasne ekipe Marte Kos.