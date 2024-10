Pot za zaslišanje Marte Kos odprta

Odbor za pravne zadeve (Juri) v evropskem parlamentu je pri preverjanju obstoja navzkrižja interesov izrekel pozitivno oceno o vseh 26 kandidatih za evropske komisarje.

To je pogoj za njihova zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, ki bodo potekala med 4. in 12. novembrom. Izjave kandidatov, v katerih objavljajo svoje premoženje in dejavnosti, bodo objavljene pred zaslišanji.

Predsednik odbora, bolgarski liberalec Ilhan Kjučjuk, je pojasnil, da so v primerih, ko so ocenili, da so dobljene informacije nepopolne, zaprosili za dodatne podrobnosti, da so lahko pripravili oceno. Po neuradnih informacijah so popolne izjave v prvi fazi oddali le trije kandidati.

Nezadovoljni Zeleni in Levica Iz politične skupine Zelenih so medtem sporočili, da ne morejo potrditi integritete postopka. »Odprta so bila še številna vprašanja, vendar pa skupini Evropske ljudske stranke (EPP) ter socialistov in demokratov (S&D) tega nista upoštevali, da bi zaščitili svoje komisarske kandidate,« je sporočil član odbora iz skupine Zelenih Sergey Lagodinsky. Zato so člani odbora iz njegove skupine današnjo sejo še pred koncem protestno zapustili, je zapisal na družbenem omrežju X. Da so se velike skupine vse že prej dogovorile, da bi zaščitile svoje kandidate, so opozorili tudi v politični skupini Levice. »Škandalozen proces,« je na omrežju X zapisala ena od vodij skupine Manon Aubry. STA

V odboru so sicer ugotavljali, da jim veljavni pravni okvir ne dopušča bolj temeljitega ugotavljanja navzkrižja interesov.

Vodstvo evropskega parlamenta je danes potrdilo razpored zaslišanj. Kandidatka za komisarko za širitev Marta Kos bo pred zunanjepolitičnim odborom zaslišana 7. novembra ob 9. uri. Zaslišanje bo trajalo tri ure. V zadnjih dneh si je sicer na robu zasedanja evropskega parlamenta v Strasbourgu prizadevala pridobiti čim večjo podporo med poslanci.

Po zaslišanju bodo kandidate najprej ocenili koordinatorji političnih skupin. O celotnem komisarskem kolegiju bo evropski parlament predvidoma glasoval na zasedanju, ki bo potekalo med 25. in 28. novembrom v Strasbourgu.