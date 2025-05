V nadaljevanju preberite:

Še dan prej je vse naokoli bobnelo in grmelo, na ljubljanskih gričih, danes zatočišču sprehajalcev in rekreativcev vseh vrst, so se bili še zadnji boji. Medtem ko so se okupacijske sile umikale pred partizansko vojsko, se je mesto pripravljalo na osvoboditev. Po stanovanjih so šivali zastave, pripravljali transparente, izdelovali značke, zbirali hrano in cigarete za borce. Dolgo, 1495 dni, so čakali na ta 9. maj, dan, ko je bila Ljubljana vsa v cvetju in zastavah.