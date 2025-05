Maslo ali topovi so mimo, tu so droni in mostovi

V nadaljevanju preberite:

Slovenija si kot tranzitna država prizadeva, da bi se naložbe v prometno infrastrukturo štele za naložbe v obrambo. Španija, ki je med članicami Nata najvarčnejša pri trošenju za obrambo, zagovarja podobno stališče. To nam daje upanje, da utegne širše razumevanje obrambe dobiti formalni blagoslov na vrhu Nata, ki bo junija v Haagu.

Slovenija bo obrambne izdatke na dva odstotka BDP zvišala še pred letom 2030, kot predvideva sedanji načrt. To bi se po neuradnih informacijah lahko zgodilo že prihodnje leto ali morda celo letos. Več podrobnosti bo znanih v prihodnjih dneh, ko bo vlada dokončno posodobila načrt zviševanja izdatkov. Finančni minister Klemen Boštjančič priznava, da ga skrbi, kako bo država tovrstna zvišanja izdatkov financirala. Želi si, »da bi kam drugam vlagali kot v orožje«, varnost pa dojema absolutno širše kot orožje.

Če Slovenija podeseteri vojsko ter zaloge orožja in streliva, bo v primerjavi z drugimi vojskami v Natu ostala obrobna sila. Zato se zdi razumneje, da namesto v orožje izdatke za obrambo v skladu s svojo prioritetno vlogo v zavezništvu država usmeri v krepitev mobilnosti vojaških enot čez svoje ozemlje od pristanišča Koper do Madžarske. Ob dejstvu, da Španija zastopa zelo podobna stališča, bi navidezno nenavadna inovativna zamisel, da bi tudi ceste in predore šteli med obrambne izdatke, lahko doživela formalno podporo na prihajajočem vrhu Nata in pot do ciljne višine obrambnih izdatkov bo morda nekoliko lažja.