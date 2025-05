Slovenija pospešuje izdatke za obrambo: že letos na dva odstotka BDP

V nadaljevanju preberite:

Obrambni izdatki Slovenije bodo že letos dosegli ciljna dva odstotka BDP, namesto do leta 2030, kot je bilo načrtovano doslej, so pravkar napovedali iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba. Nova obrambna in varnostna politika, ki jo bo Golob predstavil popoldne, temelji na krepitvi širše družbene varnosti, odpornosti celotne družbe in obrambnih zmogljivosti države.

»Uspešno in odgovorno soočanje z vse bolj kompleksnimi varnostnimi tveganji zahteva več kot zgolj odzivanje – zahteva dolgoročno vizijo, usklajeno delovanje vseh podsistemov nacionalne varnosti in jasno zavedanje, da je varnost temelj svobode,« so v premierovem kabinetu zapisali v vabilu na novinarsko konferenco, kjer bodo predstavili svoje zamisli, kako vendarle doseči že zdavnaj dane zaveze Natu glede porabe za obrambo in načrt za postopno doseganje novega Natovega cilja, ki je postavljen pri treh odstotkih BDP.