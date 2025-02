Denis Perše na čelo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

Vodenje Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij danes prevzema Denis Perše, ki ga je vlada v začetku februarja imenovala za petletno mandatno obdobje, z možnostjo ponovnega imenovanja. Perše vodenje zaporskega sistema prevzema v času, ko zaposleni opozarjajo na nevzdržne delovne razmere, vlado pa pozivajo k takojšnemu ukrepanju.

Perše bo na mestu generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks) zamenjal Bojana Majcna, ki je upravo vodil od februarja 2019. Perše je bil njegov namestnik, pred tem pa tudi direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana.

Zaposleni v zaporskem sistemu že dlje časa opozarjajo, da so slovenski zapori prezasedeni, da kronično primanjkuje kadra in da njihovo delo ni več ovrednoteno in cenjeno. Na to so opozorili tudi s četrtkovim enournim opozorilnim protestom pred vsemi slovenskimi zapori in prevzgojnim domom v Radečah, ko so vladi in pristojnim organom sporočili, da tako ne gre več in jih pozvali k takojšnemu ukrepanju.

Od ministrice za pravosodje Andreje Katič in vlade med drugim zahtevajo takojšnjo obravnavo in sprejetje kolektivne pogodbe za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, s katero se lahko izboljša status vseh zaposlenih v zaporskem sistemu. Zahtevajo tudi odpravo plačnih anomalij v novi plačni reformi, ki naj se odpravijo čim prej, s čimer bi se po njihovem mnenju zagotovilo vsem službam v zaporskem sistemu enakovredno obravnavo.

Na opozorilni protest se je odzvala tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki protest zaposlenih v zaporskem sistemu obžaluje, a razume njihovo nejevoljo. Ministrica je ob tem napovedala analizo plač in sistemske rešitve.