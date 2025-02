Goran Forbici: Janšizem je virus in žalostno je gledati, kdo se ga je nalezel

V nadaljevanju preberite:

Pronicljiv in oster ni le glede področij, s katerimi se poklicno ukvarja, temveč aktivno spremlja in komentira tudi širšo družbo. A z njim smo govorili predvsem o odnosu politikov do nevladnega sektorja in javne radiotelevizije, nismo pa se izognili niti pismu vladi z opozorili glede agencije za energijo.

Kot absolutno nesprejemljive označuje prakse posameznikov na RTV Slovenija, o katerih smo brali v teh dneh v medijih. Razkriva pa tudi, da bo – kot kaže – moral za sklad za nevladne organizacije ponoviti taisti boj s tistimi, ki so obljubljali prelom s politikami Janeza Janše. »Zaradi napak ministrice iz vrst Svobode so sredstva ostala nerazporejena in to dejstvo zdaj minister iste stranke zlorablja za argument proti skladu,« pojasnjuje.