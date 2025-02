Protest pravosodnih policistov

Pred vrati vseh zavodov za prestajanje kazni zapora in pred Prevzgojnim domom Radeče bodo jutri ob 11. uri potekali enourni protestni zbori pravosodnih policistov in drugih strokovnih delavcev. V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) in Konferenci sindikata uprave za izvrševanje kazenskih sankcij že več let opozarjajo na »neznosno prenatrpanost slovenskih zaporov in kritično pomanjkanje pravosodnih policistov«. Na shodu bodo izpostavili tudi na po njihovem mnenju številne nepravilnosti pri prehodu na nov sistem plač v javnem sektorju. »Zaradi preobilice nadur, ki so opravljene v povsem neenakomerno razporejenem delovnem času,« je kritičen Frančišek Verk iz SDOS. Zavzemajo se tudi za panožno kolektivno pogodbo.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki se je danes sestala s predstavniki sindikatov, protest zaposlenih v zaporskem sistemu obžaluje, a razume njihovo nejevoljo. Pričakuje, da bo uprava prihodnji teden pripravila temeljito analizo plač z vsemi dodatki in dodatnim pokojninskim zavarovanjem v novem sistemu, kjer so pravosodni policisti pridobili štiri plačne razrede (16 odstotkov). Dogovorili so se, da z vsemi anomalijami seznanijo posebno vladno-sindikalno skupino, ki spremlja implementacijo prenove plačnega sistema in je pooblaščena za predlaganje ustreznih rešitev. Po njenem mnenju bo gradnja novega zapora pomagala pri odpravi prostorske stiske, pri tem pa pričakuje tudi »primerno migrantsko politiko Evropske unije«.

Zaprtih je 1775 oseb, več kot polovica med njimi so tujci, ki so za zapahi v zvezi s tihotapljenjem prebežnikov. Zaposlenih je, po besedah Bojana Majcna, odhajajočega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, 509 pravosodnih policistov, 40 jih dela pogodbeno. Prej veljavni dodatek za povečan obseg dela, ki je znašal 200 evrov bruto za pravosodne policiste in 150 evrov bruto za druge zaposlene, nadomešča nov dodatek za delo s tujci, ki prinaša deset odstotkov na osnovno plačo, je pojasnil Majcen in dodal, da ima predstojnik zavoda možnost dodatnega nagrajevanja zaradi povečanega obsega dela, zato bodo teh deset odstotkov prejeli vsi.