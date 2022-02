Deset novih primerov okužb na olimpijskih igrah

07.00 V Pekingu okuženih še šest športnikov in štirje člani odprav

Organizatorji zimskih olimpijskih iger poročajo o desetih novih primerih okužb z novim koronavirusom, povezanih z igrami v Pekingu. Med tistimi, ki so bili včeraj pozitivni na testu, je bilo šest športnikov in drugih članov odprav.

Skupno število primerov okužb z novim koronavirusom na zimskih igrah se je od 23. januarja povzpelo na 363. Organizatorji ne navajajo, koliko od teh je tudi zbolelo za covidom-19.

Glede na bistveno manjše število primerov v primerjavi s preteklimi dnevi organizatorji ugotavljajo, da imajo njihovi strogi ukrepi učinek. »Upamo, da bomo ta trend nadaljevali. Z manjšim številom prihodov bo manj pozitivnih primerov,« je povedal Huang Chun, podpredsednik kitajskega organizacijskega odbora, zadolžen za preprečevanje pandemije koronavirusa.

Za zimske olimpijske igre v Pekingu veljajo strogi protokoli zaščite pred okužbami z novim koronavirusom. Vsi udeleženci iger, od športnikov do strokovnega osebja in novinarjev, so popolnoma ločeni od ostalega kitajskega prebivalstva. Vsi, ki se okužijo z virusom, so v osamitvi v ločenem izolacijskem hotelu. Šele po dveh negativnih PCR-testih v razmaku najmanj 24 ur lahko zapustijo izolacijski hotel pred iztekom desetdnevne karantene.