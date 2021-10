Dilema koalicije: Izvolitev Svetliča ali tveganje, kaj bo po volitvah

V nadaljevanju preberite:

Rok Svetlič pravi, da se je za pismo odločil, ker očitek o streljanju migrantov postavlja v negotovost celotno njegovo dosedanje delo. »Nikakor nisem legitimiral katastrofičnih razmer, kaj šele k njim pozival,« je danes pojasnjeval Svetlič. Pri tem je podvomil o razlogih za to, da je dr. Saša Zagorc šele zdaj izpostavil njegovo domnevno trditev in da tega ni storil ob kateri od njegovih prejšnjih prijav. »Dvom, da gre le za benevolenten nesporazum upravičuje tudi okoliščina, da je dr. Zagorc odklonilen do mojega izobrazbenega profila,« je zapisal poslancem in jih tako poskušal prepričati, da bi mu namenili vsaj 46 glasov podpore na tajnem glasovanju prihodnji torek. Že jutri pa je predvideno glasovanje na mandatno-volilni komisiji. Kakšne so njegove možnosti za izvolitev? Kako so se glede podpore odločili nepovezani poslanci in opozicija? So kandidatu naklonjeni v koaliciji? Kakšna so pretekla stališča Svetliča in kdo so lahko prihodnji kandidati?