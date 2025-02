Direkcija snuje podaljšanje galerije Šklendrovec

V nadaljevanju preberite:

Vozniki motornih vozil, ki se vozijo po glavni zasavski cesti med Zagorjem ob Savi in Renkami ter obratno, so sila nezadovoljni s (pre)počasnim potekom gradnje galerije Šklendrovec. Ta bi po napovedih direkcije za infrastrukturo (DRSI) morala biti odprta že junija 2023. Zdaj naj bi bila nared v začetku poletja, ko naj bi promet po prometni in nevarni cesti vendarle stekel. K zamudi prispevajo tudi objektivne okoliščine, ki so projektante, investitorja in izvajalce gradbenih del presenetile.