Direktor Doma starejših Rakičan razrešen – politika ali nepravilnosti?

Svet zavoda Doma starejših Rakičan je izglasoval sklep o razrešitvi direktorja Zorana Hoblaja. Ines Magdič, predsednica sveta, je v izjavi dejala, da je za razrešitev direktorja glasovalo pet članov sveta, štirje so bili proti. Svet zavoda, v katerem so štirje predstavniki Gibanja Svobode, je postopke proti Hoblaju sprožil zaradi suma nepravilnosti v poslovanju doma in oviranja dela sveta.

Odpoklicani direktor je po oceni nadzornikov rakičanski dom domnevno z malomarnim in negospodarnim delom oškodoval za najmanj pol milijona evrov.

Ines Magdič je namigovanja, ki so se pojavila v javnosti, da je postopek razrešitve osebno ali politično motiviran, v izjavi odločno zavrnila. Sedanja direktorica puconske občinske uprave je še zanikala, da si prizadeva zasesti Hoblajev položaj.

