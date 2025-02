V Sarajevu aretirali osumljenca za mafijski obračun v Ljubljani

Pripadniki posebnih enot policije so v sodelovanju z Europolom in slovensko policijo danes zjutraj v Sarajevu aretirali dve osebi, ki naj bi bili vpleteni v umor Satka Zovka. Tretji osumljeni je zbežal. Po neuradnih informacijah Večera jih je z umorom povezala DNK, ki so jo našli na sledilni napravi pod Zovkovim avtomobilom. Moška sta bila menda sodelavca Dina Muzaferovića oziroma Cezarja, ki so ga s še dvema drugima za umor Zovka aretirali že nekaj dni po dogodku.

V mednarodni policijski akciji, imenovani Brut, ki se je začela zjutraj, sodelujejo uprave policije ministrstva za notranje zadeve Kantona Sarajevo (MUP KS), Europola, švedske in slovenske policije, poroča portal Siol.net. Preiskave potekajo na več lokacijah v občinah Novi Grad, Ilidža in Vogošća, iščejo pa sledi in predmete, ki jih je mogoče povezati z izvršitvijo kaznivega dejanja umora Zovka.

Več informacij o dogodku bo v izjavi za javnost, ki bo ob 13. uri, posredoval Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada.

Odkritje trupla

Satko Zovko je bil umorjen 29. novembra 2024 v Ljubljani. Šest dni kasneje je policija v ljubljanskih Črnučah aretirala tri osebe, med drugim tudi Dina Muzaferovića oziroma Cezarja, ki naj bi naročil umor. Proti vsem trem na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sodna preiskava zaradi Zovkovega umora in trgovanja z drogo.

Glede na okoliščine izvršitve dejanja, ugotovljene na kraju, in takratne kriminalistične podatke je obstajal sum za spor in maščevanje med posameznimi pripadniki organiziranih kriminalnih združb. Nacionalni preiskovalni urad je po umoru zagotovil, da umorjeni moški ni bil niti v programu zaščitenih prič (seznam teh je tajen) niti ga ni varovala policija. Če je bil zaščitena priča v tujini, konkretno v Bosni in Hercegovini, pa tega po tedanjih navedbah urada ne bi mogli ne potrditi ne zanikati.