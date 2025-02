Prva tekma, prva zmaga »Dončićevih« Jezernikov

Los Angeles Lakers so prvič po presenetljivi menjavi, v kateri so se odrekli Anthonyju Davisu za slovenskega zvezdnika Luko Dončića, ki je s klopi pozorno spremljal dvoboj mestnih tekmecev, premagali LA Clippers s 122:97. Dončić se še privaja na novo okolje in ni bil v postavi zaradi lažje poškodbe mečne mišice.

Lakersi, ki so v zadnjih osmih tekmah zabeležili sedem zmag, so v prvo četrtino vstopili z izjemno energijo in že v uvodnih minutah postavili temelje prepričljive zmage. LeBron James je znova dokazal, da tudi pri 40 letih ostaja gonilna sila ekipe.

Zbral je 26 točk, 9 asistenc, 8 skokov in 3 ukradene žoge ter z natančnim metom (8/13) tlakoval pot do nove zmage Jezernikov.

Igralec tekme je bil 40-letni James. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports/Reuters

Poleg Jamesa sta se izkazala še Austin Reaves in Rui Hachimura, oba z 20 točkami, pri čemer je Reaves dodal še 9 asistenc in 6 skokov. Jaxson Hayes je z atletskimi potezami zapolnil vrzel v raketi, Dorian Finney-Smith pa je s svojo obrambno prisotnostjo otežil življenje Jamesu Hardnu, ki je tekmo končal s skromnimi 7 točkami in metom 2/12.

Dončić gledal s klopi

Medtem ko so Lakersi gladko opravili s Clippersi, je bilo veliko oči uprtih v Dončića, ki je tekmo spremljal s klopi. Slovenski zvezdnik je pritegnil pozornost kamer, ko je opazoval dogajanje na parketu, pri čemer so gledalci hitro opazili njegov nasmeh ob razgretem besednem dvoboju med Bronnyjem Jamesom in enim izmed navijačev.

Družbena omrežja so se hitro razživela, saj so mnogi v Dončićevem izrazu videli znak, da že uživa v novi ekipi in njeni dinamični atmosferi.

Pričakovanja pred Dončićevim debijem

Čeprav Dončić tokrat še ni stopil na parket, so pričakovanja pred njegovo premiero v dresu Lakersov vse večja. Po poročanju ameriških medijev bi lahko prvič zaigral že v soboto proti Indiana Pacers. Skupaj z LeBronom Jamesom in njegovim sinom Bronnyjem bi Dončić lahko oblikoval eno najbolj pričakovanih zvezdniških povezav v zgodovini lige NBA.

Lakersi so z današnjo predstavo dali jasno vedeti, da so resni kandidati za naslov. Njihova energija, obrambna čvrstost in napadalna učinkovitost so obetavni znaki, da prihod Dončića ekipo dvigne še stopničko višje.

Dallas znova poražen

Nekdanja Dončićeva ekipa, Dallas Mavericks, je na gostovanju pri Philadelphia 76ers ob vrnitvi Joela Embiida izgubila s 116:118. Tudi 34 točk Kyrieja Irvinga ni zadostovalo za zmago Teksačanov. Dallas za Los Angelesom na lestvici zaostaja za tri zmage, imajo pa tudi tri tekme manj od ekipe iz mesta angelov.

Po tekmi se je Irving prvič odzval na menjavo Dončića in Davisa: »Resnično sem bil šokiran. Ne pričakuješ, da boš legel k počitku in nato izvedel takšno novico,« je dejal Irving. »Še vedno se privajam na to. Pogrešam svojega brata. Veliko časa sva preživela skupaj — enako s Kieffom in Maxijem. Postali smo več kot samo soigralci, povezali smo se tudi izven igrišča.«

Embiid se je vrnil po 15 tekmah neigranja. FOTO: Kyle Ross/Usa Today/Reuters

»Če kdo doma razume, kako je izgubiti bližnje soigralce zaradi menjave, ve, da je to težko. In to je nekaj, s čimer se zdaj soočamo. A na koncu je to le posel. To presega mojo vlogo v ekipi. Moram se prilagoditi, sprejeti nove soigralce in se pripraviti na vrnitev v Dallas ter nagovoriti naše navijače.« je nadaljeval nova številka ena v dresu Dallasa.

»Vem, da tudi oni to čutijo — enako kot jaz. To je obdobje prilagajanja. Nočem zmanjševati pomena tega trenutka ali biti nespoštljiv do novih igralcev, saj nam bodo pomagali zmagovati in graditi ekipo za naslov. A kot vsi ostali, tudi jaz to opazujem od daleč – in boli.« je zaključil Irving.