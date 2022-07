Direktorica Onkološkega inštituta je odstopila

Na današnjem svetu zavoda Onkološkega inštituta (OI) so, dokler je bil ta še odprt za javnost, obravnavali polletno finančno poslovanje, niso pa govorili o razrešitvi ali morebitnem odhodu direktorice. Ta je po koncu seje podala odstopno izjavo, že pred tem pa naj bi dobila poziv, naj odstopi.

S twitter objave profesorice s Fakultete za zdravstvo Angele Boškin - Brigite Skela Savič, se je pred dnevi razširila vest, da je generalna direktorica OI Andreja Uštar od Aleša Šabedra, predsednika sveta zavoda, prejela poziv o odstopu. V zvezi s tem smo Uštarjevi poslali vprašanja, v odgovor pa so nam iz službe za stike z javnostmi sporočili, da je za petek - torej za danes, sklicana 6. redna seja sveta, na kateri bodo predstavljeni tekoči projekti in polletno poslovanje inštituta. Če je direktorica res prejela poziv k odstopu, od koga in kaj je razlog, nismo izvedeli. V zvezi s tem ni bilo nič govora tudi na seji, dokler je bila ta še odprta za javnost. Pri točki; informacije, vprašanja in pobude, so jo namreč za novinarje zaprli, zdaj pa so z OI poslali sporočilo, iz katerega izhaja, da je Uštarjeva podala odstopno izjavo. »Svet OI se je ob koncu seje seznanil in sprejel odstopno izjavo generalne direktorice Andreje Uštar.«

Uštarjeva za seboj pušča dobre rezultate. V prvih šestih mesecih letos ima ustanova 2.697.724 presežka prihodkov nad odhodki. Na javni službi ga izkazujejo v višini 2.244.798, na trgu pa so dosegli 452.926 evrov presežka.

Uštarjeva je dejala, da so lani zelo dobro pristopili o obvladovanju cen in racionalizaciji poslovanja. »Ta denar nujno potrebujemo, če želimo udejanjiti zadane strateške cilje,« je dejala med sejo.

Ob tem dogodku se poraja vprašanje, kateri direktor bo odstopil oziroma bo primoran odstopiti naslednji. Po menjavah članov svetov v devetih zavodih so namreč na prepihu tudi vsi tam vodilni.

Uštarjeva po odstopu ne daje izjav.