Do učinkovitejše zaščite tudi z blokado vsebin

Svetovni splet skriva veliko temnih plati.

Policija je pri predlogu blokade spornih vsebin naletela na odpor.

Hitro ukrepanje je ključno za zmanjšanje možnosti zlorab otrok.

Ne cenzura, ampak zaščita

Preiskovalci so precej nemočni, kadar sledi vodijo v države, kjer ne morejo računati na medsebojno policijsko sodelovanje ali mednarodno pravno pomoč. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

V medresorskem usklajevanju

Hitro ukrepanje pomeni tudi zmanjšano možnost, da bo že zlorabljen otrok ponovno postal žrtev pedofilov. FOTO: Blažž Samec/Delo

Potem ko je bila policija pred leti neuspešna pri predlogu, da bi zakonsko uredili področje, ki omogoča hitrejšo blokado spletnih strani z najgrozljivejšimi posnetki zlorabljenih otrok, so septembra po pridobitvi informacij, da si nekaj slovenskih državljanov ogleduje in izmenjuje posnetke zlorabljenih otrok, mlajših od dveh let, poskusili znova.Pred dnevi je policija razkrila, da so identificirali osem moških, starih od 20 do 40 let, ki jih sumijo posesti in širjenja gradiva, v katerem so prikazi spolnih zlorab otrok. Enega od njih so v preteklosti zaradi takega početja že obravnavali. Svetovni splet je zlata jama virov uporabnih informacij, a skriva tudi veliko temnih plati. V zadnjem času je nepogrešljiv predvsem pri razširjanju različnih teorij zarot, povezanih z epidemijo koronavirusa in zdaj tudi s cepljenjem, ter vseh mogočih lažnih novic. A splet skriva še hujše grozote.Slovenska policija je že pred leti spoznala, da je večkrat povsem nemočna, kadar je sporna vsebina na tujih strežnikih, predvsem ko gredo sledi v države tretjega sveta. Zato so že leta 2016 predlagali spremembo zakona o elektronskih komunikacijah, ki bi jim omogočila, da bi skladno z Interpolovimi smernicami blokirali spletne strani s fotografijami in posnetki spolno zlorabljenih otrok.Kljub veliko varovalkam so naleteli na odpor posameznih skupin, pomisleke do takšnega ravnanja policije je imela tudi informacijska pooblaščenka. Zavzela je stališče, da bi morala biti blokada podvržena sodni presoji in da policija sama ne more odločati o tem, katere vsebine na spletu bodo dostopne in katere ne. Na policiji sicer ves čas poudarjajo, da gre izključno za zaščito nemočnih otrok, ne pa, kot se policiji tudi očita, za cenzuro interneta.Ko so preiskovalce pred meseci tuje varnostne službe in korporacije, ki upravljajo družabna omrežja, obvestile, da nekateri slovenski državljani objavljajo in si izmenjujejo posnetke spolno zlorabljenih otrok, mlajših od dveh let, so na policiji sklenili, da bodo spet predlagali spremembo zakona.»Policija je septembra lani ministrstvu za javno upravo spet predlagala zakonsko ureditev nujnih ukrepov za omejevanje posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. In sicer tistih posnetkov, ki so že znani in potrjeni, da je na njih vsebina, ki prikazuje spolno zlorabo otrok oziroma njihovo izkoriščanje v spolne namene,« nam je pojasnil, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na upravi kriminalistične policije.Povedal je, da posnetkov spolnega izkoriščanja otrok vedno ni mogoče odstraniti ali jih ni mogoče odstraniti dovolj hitro in učinkovito, ne da bi povzročili žrtvam še več škode.»Pripombe in predloge, ki smo jih prejeli v javni obravnavi osnutka zakona, vključno s predlogi, ki so jih preliminarno podala nekatera ministrstva, še proučujemo. Pripravljamo gradivo za medresorsko usklajevanje, iz katerega bo razvidno, katere pripombe so bile upoštevane, oziroma bo ustrezno obrazloženo, zakaj posamezne pripombe niso bile upoštevane. Ko bo gradivo predloženo v medresorsko usklajevanje in bodo resorna ministrstva obveščena o upoštevanju pripomb, bomo lahko podali tudi vsebinska pojasnila oziroma stališče,« so nam glede tega, ali bodo predlog policije upoštevali, pojasnili na ministrstvu za javno upravo.Tekavec pravi, da policija na področju odkrivanja, preiskovanja in preprečevanja spolnih zlorab otrok po spletu tesno sodeluje s tujimi varnostnimi službami. »Ko ugotovimo, da so takšni posnetki na strežnikih, ki so zunaj naše države, o tem obvestimo tuje varnostne organe, ki poskrbijo za odstranitev. Seveda pa je pri tem kar nekaj izzivov.Predvsem zato, ker tehnologija omogoča, da so strežniki povsod po svetu, tudi tam, kjer zakonodaja ne omogoča niti primernega pregona storilcev kaznivih dejanj te vrste, kaj šele odstranitev takih posnetkov. Tehnologija tudi omogoča, da se vsebina lahko hitro prenaša z enega strežnika na drugega, iz ene države v drugo in jo je tako nemogoče učinkovito odstraniti. Zato tudi težnja po tem, da se taka vsebina, ki je ni mogoče odstraniti, zablokira,« je eden glavnih razlogov, zakaj je za zaščito otrok potrebno hitro ukrepanje z blokado določenih spletnih vsebin.Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi v Evropski uniji in v tehnološko sodobnem svetu je primerno in učinkovito. Tekavec pravi, da imajo prijeme, načine in ukrepe, s katerimi lahko skupaj učinkovito preiskujejo in preprečujejo spolno izkoriščanje otrok.Precej nemočni pa so, kadar sledi vodijo v države, kjer ne morejo računati na medsebojno policijsko sodelovanje ali mednarodno pravno pomoč. »Večji izziv so države, ki tehnološko niso dovolj razvite, predvsem pa nimajo ustrezne zakonodaje za pregon storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok oziroma nimajo razvitih ukrepov za zaščito žrtev. Prenos informacij s temi državami je skoraj nemogoč,« opozarja sogovorniki, ki izpostavi tudi tako imenovani dark net. Ta zagotavlja določeno anonimnost storilcem spolnih zlorab otrok, ki si izmenjujejo sporno gradivo, informacije, nasvete in skupaj izvršujejo kazniva dejanja zoper otroke.Hitro ukrepanje pomeni tudi zmanjšano možnost, da bo že zlorabljen otrok ponovno postal žrtev pedofilov. Po izkušnjah policije na tem področju večkrat niti ne gre za pridobitev protipravne premoženjske koristi, ampak povpraševanje preprosto generira nove zlorabe. Ključno med storilci je izmenjevanje spornih vsebin, nekatere v zaprtem okolju pedofilske mreže s tem pridobijo vrednost in pomembnost.