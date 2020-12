Do večera lahko na severozahodu zapade do 60 cm snega

Sneg je že zjutraj pobelil Ljubljano. FOTO: Mi. Z.



Razmere na cestah

Sneg je že zjutraj pobelil Ljubljano. FOTO: T. J.

Pobeljena Severna Primorska. Na fotografiji kraj Modrejce v bližini Mosta na Soči. FOTO: J. T.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes predvsem na severozahodu močno snežilo, do večera lahko zapade od 40 do 60 centimetrov snega. Ob morju se bo krepil jugo in bo najmočnejši od dopoldneva do večera, morje pa bo poplavilo nižje dele obale. Na Arsu so zato za severozahod kot jugozahod države razglasili oranžno stopnjo ogroženosti.Dopoldne bodo padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje. V bližini morja bo deževalo, drugod sprva snežilo. Sredi dneva in popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež, po neprevetrenih dolinah bo nevarnost poledice, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.Zvečer bodo padavine oslabele. Marsikje bo zapihal južni veter, ob morju pa okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 0, drugod od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija.Ob morju bo veter dosegal hitrosti do 90 kilometrov na uro. Zelo vetrovno bo tudi v višje ležečih krajih jugozahodne Slovenije.V ponedeljek med 7. in 12. uro ter med 17. in 22. uro bo morje ob sočasni visoki gladini in visokem valovanju poplavilo nižje dele obale. Ob tem bo najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu, so zapisali na Arsu.Na Prometno-informacijskem centru ob napovedanih snežnih padavinah opozarjajo na podaljšanje potovalnih časov in dodajajo, da se na pot odpravite samo z ustrezno zimsko opremo. Kot so zapisali so na cestah tako posipne in plužne službe.Zaradi zimskih razmer je za ves promet zaprta cesta čez prelaz Vršič, prav tako je zaprta regionalna cesta Volče - Solarji. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cestah Godovič - Črni Vrh - Col - Ajdovščina, Spodnja Idrija - Godovič in na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje..Do 10. januarja 2021 je v Sloveniji tudi ob nedeljah in na dneve praznikov med 8. in 21. uro dovoljen promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7, 5 ton.Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje.