Dobra tretjina pozitivnih testov in 26 smrti oseb s covidom-19

V Sloveniji so včeraj odkrili 395 novih okužb z novim koronavirusom, opravili pa so 1446 testov. To pomeni, da je delež pozitivnih testov 33,4-odstoten. Umrlo je 26 oseb, ki so se okužile z novim koronavirusom, je Vlada RS objavila na spletni strani.V bolnišnicah se zdravi 1271 oseb s covidom-19, zdravljenje na intenzivni negi pa potrebuje 208 obolelih oseb.V nedeljo je bilo po podatkih Sledilnika za covid-19 v Sloveniji 19.964 s koronavirusom okuženih oseb.