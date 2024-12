Dokumenti o trgovini z orožjem naj bodo javni

Poslanci Svobode Martin Premk, Urška Klakočar Zupančič in Branko Zlobko so v parlamentarni postopek vložili zakon, s katerim predlagajo, da se iz dokumentov o nedovoljeni trgovini z vojaškim orožjem in opremo med letoma 1991 in 1994 umakne oznako tajnosti.

Kot navajajo, se je z nedovoljeno trgovino vojaškega orožja in opreme ukvarjalo več parlamentarni preiskovalnih komisij in raziskovalcev, a zadeve ostajajo brez pravega epiloga. Prav zato se ta tema nenehno vrača v politično in medijsko obravnavo. »Razpravo o nedovoljeni trgovini z vojaškim orožjem je treba zaključiti, in sicer tako, da politika javnosti prepusti, da si na podlagi razkritega dokumentarnega oziroma arhivskega gradiva sama ustvari svojo sliko o dogajanju,« še navajajo in opozarjajo, da so akterji že sami pozivali k omenjenemu dejanju, poskus sprejetja takšnega zakona pa je v času Pahorjeve vlade spodletel zaradi predčasnih volitev. Zato dostop do vseh dokumentov, kot trdijo predlagatelji, še vedno ni mogoč.

Predlog predvideva, da bi bila dokumentacija dostopa skladno z določili zakona o dostopu do informacij javnega značaja, za oviranje do dostopa je zagrožena globa, še naprej pa bi – kot je določeno v pogodbah – ostali tajni dokumenti glede poslov tujih držav in podjetij, ki so dobila dovoljenja za promet z vojaškim orožjem oziroma so sklenila z Republiko Slovenijo pogodbo, ki je poslovna skrivnost.

»Nova reforma,« je o predlogu posmehljivo zapisal prvak SDS Janez Janša, ki ga omenjeni zakon sicer močno zadeva, saj je bil v tistem obdobju obrambni minister. Razrešen je bil zaradi afere Depala vas, nasledil pa ga je Jelko Kacin.

Kot je mogoče razumeti, trojica poslancev svojega predloga ni posebej usklajevala ne v koaliciji ne v opozicij, a zadostno podporo jim lahko zagotovijo malodane že njihovi kolegi v Gibanju Svoboda.