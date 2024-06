Zahodni Balkan ostaja glavni vir črnega orožja

V nadaljevanju preberite:

Kljub milijardi evrov vrednim pošiljkam orožja vojna v Ukrajini deluje kot nekakšna spužva in v nasprotju s strahovi stroke skozi njene porozne zahodne meje do kriminalcev v Evropi ne pride prav veliko ilegalnega orožja. Ostanki iz vojn na območju nekdanje Jugoslavije so še vedno primarni vir nezakonitih tokov orožja, kaže raziskava, ki je v letih 2023 in 2024 analizirala cene na črnih trgih Evrope, zlasti Balkana in Ukrajine.

Med kupci iz večinoma kriminalnih krogov je največje povpraševanje po pištolah in revolverjih, proizvedenih v času SFRJ v kragujevški Zastavi, drugi najpomembnejši vir pa je Albanija. Približno 60 odstotkov orožja, ukradenega iz albanskih vojaških skladišč leta 1997, je še vedno v rokah prebivalstva.