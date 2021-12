Doslej unovčenih 83 odstotkov turističnih bonov

Turistični boni, ki jih je v želji pomagati slovenskemu turizmu država lani razdelila vsem prebivalcem Slovenije, so dobrodošli tudi med božično-novoletnimi prazniki.

Do božiča je bilo unovčenih za skupaj dobrih 240 milijonov evrov bonov, rezerviranih pa še za dobrega 1,5 milijona evrov. To pomeni nekaj več kot 83 odstotkov vseh.

Država razdelila za 356,8 milijona evrov turističnih bonov

Država je na podlagi tretjega protikoronskega zakona iz lanskega maja mladoletnim razdelila bone v vrednosti 50 evrov, odraslim pa v vrednosti 200 evrov. Koristiti jih je mogoče za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in v podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje.

Skupaj je država razdelila za 356,8 milijona evrov turističnih bonov. Pred božičem jih je bilo unovčenih približno 1,7 milijona v skupnem znesku dobrih 240 milijonov evrov, v rezervacijah pa jih je bilo še dobrih 10.500 v skupnem znesku nekaj več kot 1,5 milijona evrov. To pomeni, da je bilo doslej uporabljenih več kot 83 odstotkov bonov iz leta 2020, je danes sporočila vlada.

FOTO: Voranc Vogel/delo

Boni, ki so evidentirani kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS eDavki, so najprej veljali do konca leta 2020, a jih je vlada najprej podaljšala do konca leta 2021, s ta teden sprejetim novim interventnim zakonom pa se njihova veljavnost podaljšuje še za pol leta, do konca junija 2022.

Letos se je država odločila za dodatno pomoč prizadetim zaradi covida-19 v obliki bonov, a je unovčevanje poleg turizma razširila še na dejavnosti gostinstva, kulture in športe. T. i. boni 21 v vrednosti 100 evrov za odrasle oziroma 50 evrov za mladoletne so prav tako veljavni do 30. junija 2022.