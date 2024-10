Forum SDS zmagovalec volitev v svet KGZS

Na nedeljskih volitvah v svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je daleč največ mandatov med fizičnimi osebami dobilo društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, ki ga vodi nekdanji kmetijski minister Jože Podgoršek. V novi sestavi sveta bo imelo 21 od 44 svetniških mest, kažejo neuradni rezultati, objavljeni na spletnih straneh KGZS.

V nedeljo je dobrih 110.000 kmetov kot fizičnih članov volilo predstavnike v svet zbornice, ki je najvišji organ zbornice, in svete 13 območnih enot. V svetu KGZS je največ članov, ki bodo nato med seboj izvolili novega predsednika zbornice, pripadlo Forumu za kmetijstvo in podeželje SDS. Na zadnjih volitvah pred štirimi leti so imeli šest sedežev, letos pa se jim jih obeta 21.

Drugo mesto je z devetimi mandati pripadlo Društvu slovenski kmet, ki ima tri sedeže več kot pred štirimi leti. Po tri sedeže so letos dobili Društvo članov sindikata kmetov skupaj z listo Romana Žvegliča, Kmečko društvo Nova Slovenija in Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza, kjer pa se kot kandidatu v svet zbornice ni uspelo prebiti nekdanjemu kmetijskemu ministru in do pred kratkim evropskemu poslancu Francu Bogoviču.

Roman Žveglič FOTO: KGZS

Ime novega predsednika zbornice je pričakovati med 25. in 30. oktobrom, ko bo potekala ustanovna seja. Točen datum seje bo znan, ko bodo zaključeni vsi postopki v zvezi z volitvami v svet zbornice, in sicer ko bodo znani uradni rezultati volitev in razrešene vse morebitne pritožbe, so za STA pojasnili na KGZS.

Po en sedež so dobili še Združenje slovenske kmečke iniciative, ki jih bo zastopal njen predsednik Boštjan Slemenšek, Govedorejskemu društvu Dobrepolje, Ribnica in Velike Lašče, Listi Antona Hohlerja, samostojni Listi Romana Žvegliča ter Kmečki listi, na kateri pa dolgoletni kmečki funkcionar Peter Vrisk ni bil izvoljen.

Sedanji predsednik Žveglič ima mandat do izvolitve novega predsednika na ustanovni seji sveta, volilna udeležba pa je bila tudi tokrat skromna. Kot kažejo neuradni rezultati, se je volitev udeležilo 10,17 odstotka volilnih upravičencev med fizičnimi osebami, kamor poleg kmetov sodijo tudi vsi lastniki kmetijskih ali gozdnih zemljišč s katastrskim dohodkom najmanj 167 evrov. Med člane sodijo še samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ter prostovoljni člani.

Med pravnimi osebami – kmetijske zadruge, kmetijska podjetja, verske skupnosti –, ki so lastnice kmetijskih zemljišč in gozdov ali se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo, je bila volilna udeležba 30,92-odstotna. V svetu KGZS imajo 13 predstavnikov, med drugim je bil izvoljen predsednik komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Tomažič.