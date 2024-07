Družina Polič kupila poslovno stavbo Splošne plovbe

Nemški lastnik je nekaj let za 8,7 milijona evrov prodajal znamenito portoroško nepremičnino, nekoč simbol uspešnega ladjarskega podjetja.

Portoroška družba, ki je že 17 let v večinski lasti nemškega ladjarja Petra Döhleja – v lasti ima več kot 95-odstotni delež – je stavbo po naših informacijah prodala za 5,3 milijona evrov.

Poslovno stavbo Splošne plovbe v Portorožu je sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja zasnoval arhitekt Janez Kobe in obsega 5437 kvadratnih metrov, ob njej je tudi 320 kvadratnih metrov velika stanovanjska vila z večjim zemljiščem in pogledom na Piranski zaliv.

Za oboje je lastnik, kot smo pisali, pričakoval precej več, kot je iztržil, glavni vzrok za to, da takšne cene ni dosegel, pa je občinski prostorski načrt, ki bi ga bilo treba spremeniti, da bi dovoljeval drugačno namenskost oziroma rabo zdaj poslovnega objekta.

Kot smo neuradno izvedeli, novi lastnik – za zdaj je za izjave nedosegljiv – v prostorih ne načrtuje hotela.

Lastnik Jochen Döhle je v preteklosti že prodal tudi približno 52-odstotni delež Primorskih novic.